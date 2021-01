EEG 2021: Jazmín Pinedo se pronuncia tras regreso de Johanna San Miguel

El regreso de la actriz Johanna San Miguel como conductora de la nueva temporada de Esto es guerra 2021 causó la sorpresa de muchos seguidores del reality.

Sin embargo, también hubo varios fans que lamentaron la ausencia de Jazmín Pinedo, quien condujo el programa junto a Gian Piero Díaz hasta diciembre de 2020.

Mariana Ramírez del Villar, directora de ProTV, confirmó que la expresentadora no iba más en la conducción de Esto es guerra. “Hemos estado satisfechos con la conducción de Jazmín Pinedo el año pasado. Si ella hoy no está en el programa es porque la coyuntura nos impulsó a tener una renovación en el programa y pensamos que regresar con Johanna San Miguel era muy importante”, comentó la productora para La República.

Tras la noticia, Jazmín Pinedo se pronunció a través de sus historias de Instagram. “¿Cómo despertaron?”, les preguntó a sus cientos de seguidores. Uno de ellos respondió que estaba triste por su ausencia en el programa.

La también ex chica reality aprovechó para aclarar por qué no habló antes sobre su retiro. “Tenía que esperar a que lo digan ellos primero pues, no te molestes”, escribió.

La modelo se pronunció tras el regreso de Johanna San Miguel. Foto: captura Instagram / Jazmín Pinedo

Luego, prometió regresar a las pantallas. “No estés triste. Ya nos reencontraremos, me divertí un montón. Gracias por todos sus mensajes”, fueron las palabras de Jazmín Pinedo.

Así fue el regreso de Johanna San Miguel a Esto es guerra 2021

La actriz peruana se mostró emocionada al volver a pisar el set de televisión de Esto es guerra, donde trabajó hace seis años desde la primera temporada.

