¿Cómo reaccionó Sergio George al saber que Yahaira Plasencia estará en EEG?

Esto es guerra inició su nueva temporada esta semana y una de las grandes sorpresas fue el ingreso de Yahaira Plasencia, quien se encuentra alistando su próximo tema con Sergio George.

Luego de ser presentada por todo lo alto, la intérprete de “Cobarde” y “ULaLa” se mostró muy entusiasmada y agradeció a la producción de EEG por haberle brindado la oportunidad de ser parte del reality por segunda vez.

“Agradecerle mucho a la producción de Esto es guerra... Peter (Fajardo) tiene un poder de convencimiento tremendo. (Me dijo) no te preocupes, no vas a jugar mucho, los juegos son facilísimos” expresó la salsera a las cámaras de América Espectáculos.

Yahaira Plasencia también se animó a revelar cuál fue la reacción que tuvo el productor musical Sergio George cuando le contó que estaría en EEG 2021.

“Sergio George como que lo tomó (gestos de dudas), pero le dije: ‘Tranquilo, que me voy a portar bien’. Está contento y sabe que solo es por la temporada de verano, así que nosotros seguimos con los proyectos que tenemos. Esto es guerra es el programa más visto del Perú, así que me ayuda un montón (para promocionar su carrera como cantante)”, acotó.

El regreso de Yahaira Plasencia a Esto es guerra

Minutos antes de que se terminara el programa, los conductores de Esto es guerra anunciaron una ’bomba’ tras lo cual Yahaira Plasencia apareció en el set e interpretó un mix de sus canciones.

Al finalizar su sorpresiva presentación, la salsera se emocionó y dijo: “Voy a dar todo de mí. Muy contenta de formar parte de la competencia”.

