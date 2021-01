Yo soy: Mauri Stern lanzó duras críticas a ‘Farruko’ tras su presentación

El imitador de Farruko vivió un incómodo momento en el escenario de Yo soy, grandes batallas, luego de medirse en un duelo con ‘Andrés Calamaro’.

‘Farruko’ fue al programa con la intención de buscar un lugar en el sillón de los consagrados, sin embargo, su presentación no logró convencer al jurado, quienes aseguraron que el participante “no está a la altura de la competencia”.

El participante interpretó el tema “La tóxica”, con el cual se llevó fuertes comentarios del jurado, que no estuvo conforme con su imitación.

Sin embargo, fue Mauri Stern, quien fiel a su estilo, emitió duras críticas ante la performance del concursante y aseguró que había sido “la peor presentación de la historia del programa”.

“’Farruko’, ¿Te gusta ganarte premios? Te voy a decir el premio que te ganaste esta noche: te ganaste la peor presentación que hemos tenido durante estas batallas, felicidades. Cuando vayas a tu casa y veas lo que hiciste al comienzo, vas a decir: ‘Sí, tiene razón Mauri’, y te mandamos tu premio”, dijo Stern causando el asombro de los demás miembros del jurado.

“Y si no te das cuenta, no pasa nada, no vuelvas a cantar. Tienes que darte cuenta de lo que pasó, nada más ve ese arranque (su forma de empezar la canción) y vas a decir: ‘me gané el premio’”, finalizó el exintegrante de Magneto.

La presentación de ‘Andrés Calamaro’ tampoco fue aplaudida en la gala de este 25 de enero, no obstante, logró quedarse en la competencia.

