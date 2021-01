Imitador de José José sobre su participación en Yo soy: “No nos obligan”

Tras la polémica desatada por los comentarios de ‘Gustavo Cerati’, quien denunció una supuesta explotación laboral por parte de Yo soy, hubo reacciones de diferentes concursantes del reality de Latina.

Carlos Burga, quien actualmente se encuentra en el sillón de los consagrados por su impecable actuación como José José, compartió un video desde su cuenta de Facebook para aclarar que él jamás “arremetió” contra su compañero Miguel Ángel Samamé, ya que respeta su opinión.

“Él (Samamé) dio su opinión sobre el programa que no había retribución económica a los participantes, algo que no desvalorizo. Mi opinión sobre el concurso, es que yo he podido aprovechar esos momentos que tenemos de plataforma que, por cierto, para nosotros los imitadores de Yo soy es la única plataforma que tenemos para exponer nuestro talento”, comentó.

Asimismo, Carlos Burga aseguró que su participación en el programa de Latina le ha servido para generar más ingresos en medio de la pandemia. Además, recordó que la crisis económica golpeó mucho a los artistas y estar en un canal de televisión es una gran oportunidad.

“La retribución que yo he tenido sobre esta exposición, es que me llegan más videos saludos y shows virtuales. Estamos viviendo un momento de pandemia, donde los artistas somos los que estamos rezagados y no tenemos apoyo. El único apoyo que hemos tenido es subir a un escenario de la televisión que, por cierto, Yo soy, grandes batallas nos ha dado esa oportunidad”, señaló.

Sobre una supuesta explotación laboral por parte de Yo soy, ‘José José’ aclaró que la producción se comunica con cada concursante para preguntarle si quiere participar en el reality.

“A nosotros nos llaman y nos preguntan si podemos ir, no nos obligan. Lo pensé (volver a participar) por el nuevo jurado, pero decidí ir porque necesito esa plataforma. Después de esa presentación llegaron los shows virtuales. Esa es mi opinión, he aprovechado para tener más seguidores en las redes sociales”, explicó.

Finalmente, Carlos Burga, quien le arrebató el sillón consagrado a ‘Demi Lovato’, indicó que no desmerece la opinión del imitador de Gustavo Cerati, ya que cada uno cuenta desde su propia experiencia o perspectiva.

