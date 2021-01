Tras la denuncia pública de Miguel Samamé, imitador de Gustavo Cerati, al programa Yo soy, grandes batallas por supuesta explotación, otros exparticipantes se han sumado a la acusación.

Imitadores de Calamaro, Amy Winehouse, Enrique Bunbury y Fito Páez se pronunciaron en respaldo a las declaraciones de su colega Miguel Samamé.

Todos concuerdan en que su trabajo como artistas ‘consagrados’ debe ser remunerado, por lo que rechazaron volver en la nueva temporada del programa de Latina.

Miguel Samamé, imitador de Gustavo Cerati, aseguró que durante las cuatro temporadas en las que participó jamás recibió un sol por parte de la producción de Yo soy.

“En la situación tan difícil por la que el sector artístico viene pasando, yo, en lo personal, no puedo ser partícipe de la explotación... Lamentablemente, el programa no contribuye ni siquiera con los gastos de alimentación, ni transporte”, escribió en su cuenta de Instagram.

En la misma publicación, Ani Rodríguez, imitadora de Amy Winehouse, se pronunció a favor de la acusación del músico. “Bien dicho, es nuestro trabajo y nos dedicamos a esto, por eso cobramos lo que cobramos. Y gracias al público por apreciar nuestro trabajo”, señaló.

Por su parte, Carloman Fidel, imitador de Enrique Bunbury y ganador de Yo soy, grandes batallas 2020, también pidió que los artistas sean remunerados en el programa.

“Mucha gente critica, pero realmente ya paso la época en que pagamos derecho de piso. Nuestro trabajo debería ser remunerado como cualquier otro, y peor aún, en esta situación en la que nos encontramos todos. ¡Somos artistas, no esclavos!”, se lee en el mensaje del imitador del fundador de Héroes del silencio.

Mientras que Francisco Chávez, ‘Calamaro’, mostró su respaldo a ‘Gustavo Cerati’ y pidió respeto por la carrera artística de los imitadores.

“Jamás le he pedido nada a #YoSoy. Sin embargo, lo que dice mi amigo Miguel A. Samame es verdad. ¡Tiene todo mi respaldo! ¡Basta de falsos rumores! Y de paso, creo que en estos tiempos difíciles no se debería jugar a destruir a la gente que va al programa arriesgando años de trabajo y salud”, indicó el rockero.

‘Calamaro’ mostró su respaldo a ‘Gustavo Cerati’. Foto: captura Facebook / Francisco Chávez

El imitador de Fito Páez compartió la denuncia de Miguel Samamé y escribió el siguiente mensaje en Facebook: “¡Suscribo! Cuando entré al programa, muchos amigos se arañaron y alejaron y yo puse el pecho, consecuente con una decisión que sabía que, para bien o para mal, me cambiaría la vida, miento, no lo sabía, pero así fue... Pero, sobre todo, creyendo en lo que hacía. Tenía, tengo y tendré una carrera”

El imitador de Fito Páez compartió la denuncia de Miguel Samamé. Foto: captura Facebook / Kris Principe

‘Gustavo Cerati’ de Yo soy habla más de su denuncia

Miguel Samamé conversó con La República para explicar sus motivos por el cual no es parte de nueva edición de Yo soy, grandes batallas.

“Me encantaría estar en ese escenario, pero existe un deber moral que no puedo contrariar. En este momento, no lo considero prudente, se está incurriendo en explotación. Considero que se están aprovechando de los artistas”, expresó el imitador.

Así también, en su declaración pidió a la producción que considere la situación actual de los artistas, quienes han sido muy afectados en esta pandemia.

“Yo soy me ha dado fama, pero nunca me ha dado un sol. Me ha dado trabajo, me ha abierto muchas puertas, pero en estos momentos, los artistas estamos un año sin trabajar”, añadió.

