Imitador de Gustavo Cerati denuncia a Yo soy: “Se esta incurriendo en explotación”

El imitador de Gustavo Cerati denunció a través de las redes sociales a Yo soy, grandes batallas por supuesta explotación a los artistas. El cantante asegura que jamás recibió un sol del programa, pese a que participó en cuatro temporadas.

La República conversó con Miguel Samamé, quien reveló cómo fue su experiencia y pidió a la producción del programa de Latina que considere la situación actual de los artistas en plena pandemia.

“Yo soy me ha dado fama, pero nunca me ha dado un sol. Me ha dado trabajo, me ha abierto muchas puertas, pero en estos momentos, los artistas estamos un año sin trabajar”, inicia el imitador de Gustavo Cerati.

Para el cantante de rock, el principal motivo para no volver a Yo soy, grandes batallas es la falta de ingresos económicos, esto debido a que la industria musical ha sido uno de los sectores más golpeados por la pandemia.

“Este programa sabiendo que estamos sin trabajo no considera al menos dar una remuneración. A mí nunca me han dado ni cinco soles, yo tenía que pagar el almuerzo y pasajes a mis músicos”, sostiene.

“Me encantaría estar en ese escenario, pero existe un deber moral que no puedo contrariar. En este momento, no lo considero prudente, se está incurriendo en explotación. Considero que se están aprovechando de los artistas”, agrega.

Pide que la producción del programa tenga mayor consideración por la situación de los imitadores. “Sería honroso por parte del programa que nos apoyen, que nos ayuden a tener trabajo. De qué me sirve a mí salir en el programa, de aplausos no se vive, no considero que sea justo”, menciona.

“La última temporada en la que estuve durante el 2019, teníamos que pelearnos por una silla, no había un espacio para nosotros. Tenía que esperar parado desde las 3.00 p. m.”, asegura.

“Regresé porque no estábamos en esta crisis”, explica el imitador de Gustavo Cerati cuando se le pregunta por su participación en cuatro temporadas de Yo Soy. “Tengo 48 años y el único sustento que tengo es la música”, añade.

Luego, comparó las experiencias que ha vivido en otros programas de imitación. “Yo soy me dio la posibilidad para poder trabajar en la música, pero al mismo tiempo no considero que las condiciones sean las mejores a diferencia de Yo me llamo Colombia y Yo soy Chile, donde no se ofende al artista en público. Cuando fui a Yo me llamo Bolivia, me pagaron el hotel y los viáticos”, revela Miguel Samamé.

“Descarto estar en cualquier sitio que no vaya a recibir dinero, considero que todo trabajo debe ser remunerado. Allí, el único que recibe dinero es el ganador... Me parece que se está lucrando con la necesidad de la gente al exponerla”, finalizó el imitador de Gustavo Cerati.

Ante la denuncia del imitador de Gustavo Cerati en las redes, La República intentó comunicarse con el canal Latina Televisión, pero no obtuvimos respuesta.

¿Qué dijo el imitador de Gustavo Cerati en las redes sociales sobre Yo Soy?

Miguel Samamé, imitador de Gustavo Cerati, rechazó volver al programa Yo soy, grandes batallas a través de un comentario que hizo en respuesta a un seguidor.

“Muchas gracias por preguntar, pero no voy. Los artistas estamos sin trabajo ya casi un año y nos proyectamos otro año más. El programa si gana dinero con nosotros, no es justo que en este tiempo, los premios sean motos o una cantidad de dinero que no significa el esfuerzo, ya que ellos no le dan ni el pasaje a los participantes. En otra situación, sí es favorable a manera de promoción, pero por ahora no deseo contribuir con esa explotación”, se lee en el anuncio del cantante.

