Eréndira Ibarra denuncia abuso sexual por parte de un compañero de elenco

La actriz mexicana Eréndira Ibarra reveló el último domingo 24 de enero a través de una publicación en Instagram que fue víctima de abuso sexual a manos de un “famoso actor”, y que se vio obligada a trabajar con él en una serie a pesar de haber contado su caso a los miembros de la producción.

A modo de introducción, la artista de 35 años aseguró que fue la denuncia de la youtuber Nath Campos contra el influencer Rix el motivo por el cual decidió hacer público su caso.

La actriz aseguró que su perfil en redes no servirá para solapar “violadores”. “No importa quiénes sean, si son familia, amigos, papás”, sentenció.

“A mí me han violado, y han abusado de mí. He visto abuso a primera mano suceder frente a mis ojos, y basta. Nunca más una persona abusadora se va a beneficiar de mi silencio”, expresó.

Eréndira Ibarra relató que participó en una serie televisiva junto a su abusador. Esto ocurrió a pesar de haber acudido a su agencia y miembros de la producción.

“Que tristeza sería tener que castear a la actriz dos semanas antes de empezar por algo qué pasó hace tanto tiempo”, habría sido la respuesta que recibió. “Mi chamba y mi silencio o quedarme sin nada”, reflexionó.

La actriz mexicana continuó con el proyecto sufriendo ataques de ansiedad durante las grabaciones.

“Mi abogada y hermana fueron las únicas que me hicieron caso, pero la reacción de todas las personas me paralizó”, sostuvo. No obstante, indicó que lo más difícil fue contarle lo sucedido a sus padres.

A modo de protección formuló una carta prohibiendo que este actor se le acercará. Además, como contrapropuesta se le solicitó que firme una cláusula de confidencialidad, algo que, según dice, no hizo.

Tras contar su experiencia y en el final de su mensaje, Eréndira Ibarra le pide a sus seguidores que denuncien si han sufrido abuso, y más aún, si este proviene de una persona que ella conoce.

“Si tu agresor es ‘amigo’ mío, en redes házmelo saber. Yo te creo. Y no te daré mi espalda ni solaparé a tu agresor”, aseguró.

24.1.2021 | Publicación de Eréndira Ibarra revelando que fue agredida sexualmente. Foto: captura Eréndira Ibarra / Instagram.

