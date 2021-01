Efraín Aguilar se quiebra al despedirse del Teatro Canout: “Un adiós eterno”

El director peruano Efraín Aguilar, famoso por ser el creador de exitosas teleseries como Al fondo hay sitio y Mil oficios, no pudo contener las lágrimas al despedirse del Teatro Canout.

En una entrevista para Cuarto Poder, contó que debido a la pandemia no puede mantener más el local de artes escénicas, por lo que está a punto de cerrarlo. El dueño del terreno planea demolerlo y venderlo para que se construya un edificio.

Según Efraín Aguilar, cuando adquirió el Teatro Canout este se encontraba en una deplorable situación, entonces decidió remodelar las butacas, los espacios, el telón y más. Recordó sus años de trabajo y agradeció a todos los artistas que pisaron el escenario junto a él.

“Es difícil despedirse. A todos los actores y trabajadores que han pasado por este teatro, me siento muy agradecido”, expresó el director peruano.

Pese a que el emblemático lugar será demolido, sus ganas de seguir haciendo arte no pararán, además, aseguró que no dejará a sus colaboradores sin empleo.

“A mis trabajadores nuevamente les digo que no los voy a dejar sin trabajo. Tengan la plena seguridad que si no puedo hacer teatro, volveré a la televisión con mis mismos trabajadores, actores, como siempre lo he hecho”, agregó.

“Adiós amigo, un adiós eterno. Un día dije que ahí, donde estás parado (al entrevistador), quería que entierren mis cenizas, ahora no se va a poder hacer”, mencionó.

El Teatro Canout está ubicado en la avenida Petit Thouars. Efraín Aguilar adquirió el local hace 15 años.

