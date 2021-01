Deyvis Orosco denuncia que eliminaron su videoclip “Amor a primera vista”

El cantante de cumbia Deyvis Orosco denunció a través de las redes sociales que eliminaron su videoclip “Amor a primera vista” de YouTube.

El artista hizo una transmisión en vivo desde sus cuentas oficiales de Facebook e Instagram. Allí, contó que el pasado fin de semana le informaron una mala noticia: el videoclip de su último tema en versión salsa, que ya había logrado más de 30.000 reproducciones, desapareció de la plataforma virtual.

Pese al incidente que dañó su trabajo, el popular ‘Bomboncito de la cumbia’ afirmó que no se deja amilanar y relanzó el video musical que grabó junto a Cielo Torres, Amy Gutiérrez y Combinación de la Habana, esperando recibir la misma aceptación de sus seguidores.

“Nos despertamos con una mala noticia el sábado, pues se había bajado el videoclip, estamos averiguando quién ha sido. Pero eso no nos va a parar, así que volvimos a relanzarlo en YouTube con más fuerza, es la primera vez que me pasa algo así con un video, pero se equivocaron si piensan que esto me hará retroceder”, aseveró.

Para Deyvis Orosco, su videoclip fue eliminado por una persona malintencionada, motivo por el cual ha decidido investigar sobre quién estaría detrás del incidente.

“Siempre hay gente malintencionada que de alguna manera siempre está pendiente de lo que uno hace, ya teníamos más de 30.000 vistas en el video pero ahora con más ganas vamos a promocionar la canción porque cuando alguien me pica lo único que hace es ocasionar una respuesta contraria a lo que creen”, sentenció el líder del Grupo Néctar.

“En algún momento de la madrugada bajaron el video y nos despertamos con esa noticia. Ya se logró rescatar el video, pero estamos investigando por dónde, quién ha buscado eso. De todas maneras, soy un tipo que va siempre de frente, por eso decidí volver a lanzar el video porque vamos con todo, ya la versión cumbia es fuertísima con más de 5 millones de reproducciones y ahora toca hacer éxito esta versión salsa. No voy a permitir que alguien malintencionado se salga con la suya”, finalizó.

