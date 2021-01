Yo soy: ‘Gustavo Cerati’ no pudo sacar de competencia a ‘Andrés Calamaro’

¡Cada vez más exigente! El jurado de Yo soy, grandes batallas, cada día se pone más riguroso con sus consagrados y con los retadores que van en busca de un lugar al programa.

Esta vez, ‘Gustavo Cerati’ se presentó en el escenario con el tema “Juegos de seducción”, con el que retó a duelo a ‘Andrés Calamaro’, para hacerse de su sillón de consagrado.

Francisco Chávez, quien imita al cantautor argentino defendió su lugar y cantó la emblemática canción “Flaca”.

Tras la batalla, el jurado no se mostró conforme con las presentaciones. El imitador del fallecido vocalista de Soda Stereo no logró convencerlos y obtuvo duras críticas sobre su performance.

“Me pareció una batalla de colegio”, expresó Katia Palma.

Por su parte, Mauri Stern no quedó satisfecho con la actuación de ‘Cerati’. “Este es un personaje que si tú me estás diciendo que lo has trabajado, pues abandónalo porque no es tuyo”.

Ante la imitación de ‘Andrés Calamaro’, Mauri le dio algunas recomendaciones para que pueda mejorar su trabajo.

“El color está, pero el cuerpo de la voz de Calamaro tiene más potencia”, explicó el exintegrante de Magneto.

Luego de escuchar la devolución del jurado, Francisco Chávez logró mantener su lugar en la competencia, mientras que ‘Gustavo Cerati’ quedó eliminado del programa.

