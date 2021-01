Laura Zapata denuncia amenazas del asilo donde se encuentra su abuela Eva

Laura Zapata aseguró que viene recibiendo amenazas del centro geriátrico donde reside temporalmente al lado de su abuela Eva Mange, quien se encuentra en un grave estado de salud, luego de que la enfermera del asilo descuidara su atención.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la actriz de telenovelas se mantuvo firme con su permanencia en el asilo y afirmó que no saldrá hasta que la matriarca de su familia esté completamente recuperada.

“Buenos días familia tuitera. Después de una larga y dolorosa noche, mi abuelita desayuna. Ayer, amenazada de tener que abandonar la residencia, ese era el trato de visita. Inaudito, aún no se dan cuenta de la dimensión del delito cometido en sus instalaciones. Oremos”, escribió.

En otro momento, la hermana de Thalía también expresó su molestia por el cobro de sus alimentos durante su estadía en el asilo. “Me quieren cobrar los alimentos de estos días. Bastante bajos y ruines. Esto solo demuestra que su interés es económico”, se quejó en la red social.

Además, Laura Zapata comentó que su abuela requiere un concentrador de oxígeno, aparato que deberá conseguir por su cuenta debido a que la gerencia del asilo indicó que no cuenta con equipos médicos ni personal.

Laura Zapata denuncia amenazas del asilo donde se encuentra con su abuela Eva Mange. Foto: Laura Zapata Facebook

“Requiero de un concentrador de oxígeno, pues el que tiene mi abuelita requiere de ser calibrado. La dueña del asilo me dice que ellos no tienen ni para renta, ni venta, por no ser hospital ni tienda”, señaló.

