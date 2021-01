Jean Paul Santa María lamenta la muerte de su papá: “Mí héroe por siempre”

Jean Paul Santa María atraviesa momentos difíciles debido al reciente deceso de su padre Julio Enrique Santa María, quien murió el sábado 23 de enero a los 82 años.

Por medio de su cuenta de Instagram, el exintegrante de la Orquesta Candela, compartió un par de fotografías de su infancia al lado de su progenitor y un sentido mensaje de despedida.

“No es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós. Julio Enrique Santa María Angulo ¡Mi héroe por siempre! ¡Mi papito lindo! Mi ejemplo a seguir insuperable, te amo con toda mi alma papá y gracias por todo lo que me enseñaste y todo lo que me diste y todo lo que me dejaste en cada una de tus sabias palabras”, escribió el modelo.

Jean Paul Santa María anunció el deceso de su padre con un emotivo mensaje de despedida en redes sociales. Foto: Jean Paul Santa María Instagram

“¡Gracias por tanto, tanto, tanto! fuiste el mejor papá del mundo y prometo día a día seguir mejorando como hombre y como ser humano para que desde allá arriba me veas y me digas como siempre ‘Ese es mi hijo’ y estés orgulloso de mí. Descansa en paz ¡Te amo por siempre!”, finalizó el artista de 32 años.

Romina Gachoy, esposa de Jean Paul Santa María, también se despidió de su suegro con sentidas palabras en sus redes sociales, acompañadas de fotografías familiares y de su matrimonio. “Mi suegrito querido, gracias por tantos momentos felices a tu lado, por tus abrazos, tu dulzura y esa mirada angelical que jamás olvidaré. Por siempre vivirá en mi corazón. Te amamos”, fue el mensaje de la modelo uruguaya.

