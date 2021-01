Ezio Oliva se mantiene en aislamiento preventivo tras regresar al Perú

Ezio Oliva regresó al Perú luego de viajar a Miami y, con la finalidad de no exponer a sus familiares ante un eventual caso de coronavirus, decidió aislarse preventivamente en una habitación de su hogar.

El intérprete viajó a Estados Unidos a mediados de enero para continuar desarrollando proyectos musicales. “Mucha música en camino”, escribió en su cuenta de Instagram días atrás.

Aunque llegó a suelo peruano el sábado 23, prefirió no tener contacto con Karen Schwarz ni con sus dos menores hijas. Según contó en redes sociales, esperará 6 días para realizarse una prueba molecular y estar seguro de que no es portador de la COVID-19.

Ezio Oliva resaltó que se encuentra siguiendo todos los lineamientos que las autoridades han establecido para personas que llegan del extranjero.

“Ayer llegué a Perú y además de cumplir con la cuarentena obligatoria en casa, mi familia y yo decidimos que, por medidas de seguridad, yo me aislaría en otra habitación. Al sexto día me haré una nueva prueba molecular y si todo sale bien, esa prueba se la envío al Ministerio de Salud para que me puedan dar de alta para así poder salir a la calle sin mayor riesgo para la sociedad”, expuso.

Del mismo modo recomendó a sus seguidores respetar las medidas de prevención: “Familia, por favor, hagamos caso. No le demos la vuelta a la ley; ya que si no contribuimos, esto se va a poner peor”.

Por otro lado, Karen Schwarz mostró la manera en la que sus pequeñas hijas pueden ver a su padre. En un video que publicó en Instagram se observa a una de las bebés saludando a Ezio Oliva a través de una ventana de la habitación.

