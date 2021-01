El salsero Víctor Manuelle se casa tras 13 años de relación

El sábado 23 de enero, el salsero puertorriqueño Víctor Manuelle compartió con sus seguidores en Instagram y Facebook, la feliz noticia de su boda con su novia Frances Franco, con la que ha compartido más de una década de su vida.

“Después de 13 años de convivencia, hoy les anuncio que tomé una de las decisiones más importantes de mi vida. Me casé con esta maravillosa mujer que decidió aceptarme y compartir nuestras vidas por el resto de nuestros días”, escribió el llamado ‘El sonero de la juventud’.

Asimismo, el intérprete de “No quería engañarte” y “Nunca había llorado así” precisó que esta es la primera vez que sube al altar.

“Me imagino que ya no me preguntarán más cuándo nos casamos. Les dije que cuando fuera, yo se los iba a informar. ¡Exclusivo! Por si tienen alguna duda, nunca me había casado antes”, aseguró.

Uno de los primeros en felicitar a los recién casados fue el compositor peruano y dos veces ganador del premio Latin Grammy, Tony Succar.

También se sumaron a los saludos para la feliz pareja, el cantante y compositor dominicano Daniel Santacruz, así como los consagrados Luis Fonsi, Olga Tañón, además del exintegrante del Grupo Niche, Willy García quien escribió:

“Dios bendiga esta unión, que sigan siendo muy felices como hasta ahora. Si necesita serenata para amenizar la boda, me marca, yo le llego”.

23.1.2021 | Post de Víctor Manuelle anunciando su boda. Foto: captura Víctor Manuel / Instagram

