Deyvis Orosco: Comencé siendo el hijo de Johnny y hoy tengo mi propio nombre

Deyvis Orosco, una de las principales figuras de la cumbia en el Perú, ha incursionado por primera vez en la salsa con la nueva versión del tema “Amor a primera vista” junto con Amy Gutiérrez, Cielo Torres y Combinación de la Habana.

El hijo del recordado líder de Néctar no solo se encuentra diversificando su trayectoria musical, sino que también está promocionando DO Music Entertainment, el nuevo sello discográfico con el que planea darle tribuna a nuevos talentos.

En conversación con La República, también reveló cómo le ha hecho frente a la pandemia y si planea dar conciertos presenciales ahora que se han dispuesto los protocolos para la industria musical.

La nueva versión de “Amor a primera vista” es tu primera canción de salsa. ¿Por qué decidiste migrar a este nuevo género musical?

Para mí, el género con el cual me hice conocido es la cumbia, en la cual voy a estar siempre. La música es así, tiene esta magia de habernos encontrado con Cielo, con Amy y con Combinación de la Habana en diferentes canales. Y qué mejor manera de poder juntar estos dos géneros que el país consume. No es cambiar, solamente es mostrar lo que hace algún tiempo dije: Deyvis Orosco no es un cantante de cumbia, sino un artista.

Este es el primer paso para mostrar mi versatilidad. Así como en algún momento fui actor y jurado, qué mejor que tomar una canción que ha cerrado el año bastante bien. Estoy contento.

¿Cómo fue trabajar con Amy Gutiérrez, Cielo Torres y Combinación de la Habana, que son fuertes representantes de la salsa?

Ha sido bonita. Ellos tienen una energía bastante buena. Hace algún tiempo nos veníamos cruzando y me decían: “Deyvis hagamos algo”, así que decidí volver a utilizar la estrategia que usé en la cumbia, la unión. Siempre he dicho que en el momento que todos nos juntemos vamos a hacer una mayor fuerza para que en el mundo se puedan escuchar, no solamente nuestras voces y nuestras canciones, sino nuestra bandera... Son cuatro artistas potentes en una sola canción, imagínate cómo está.

Mencionas que quieres mostrar tu versatilidad. ¿Eso quiere decir que sacarás más canciones de salsa o probarás otro género?

Más allá de solamente ver salsa, se vienen grandes sorpresas. La salsa es el comienzo de lo que mis seguidores van a empezar a ver de Deyvis Orosco este año. Empiezo la internacionalización y lo voy a hacer a punta de música. Esta circunstancia me ha dado el tiempo que antes no tenía. Yo vivía en un avión y en un escenario. Hoy tuve la suerte de tener un estudio y poder plasmar todos los proyectos pendientes que tenía. ¡Agárrense! Tenemos un lanzamiento en marzo también.

¿En algún momento pensaste que la primera versión de “Amor a primera vista” tendría tanto éxito?

Hasta el día de hoy seguimos en los 50 más virales; en algún momento hemos llegado al puesto 3, compitiendo con Camilo, con Danna Paola. Me sorprendió porque las circunstancias eran diferentes. No había shows para promocionar la canción, ya no se podían hacer medios de comunicación porque los protocolos eran más restringidos. Entonces, utilizamos lo poquito que se podía. Pero —como digo— uno saca las canciones y quien hacen los éxitos es el público.

¿Cómo manejaron las grabaciones, ahora que hay nuevos protocolos por la pandemia?

Hemos estado haciéndolo por partes, porque ver el tiempo de todos es difícil. Hemos tenido varias sesiones para poder plasmar todo, porque lo primero era cuidarnos. La bonita energía que hubo en la canción hizo que quede espectacular. Se van reír un poco porque el video se trata de eso, de cómo salió la canción.

También te encuentras promocionando tu sello discográfico, que se lanzó hace poco. Cuéntame sobre ese nuevo proyecto.

Estoy muy orgulloso de este nuevo reto que tomo. El año pasado fue un año que nadie esperó. Seguimos en una situación totalmente diferente y el sector de la música es el mas golpeado. Pero siempre he dicho que las adversidades sacan lo mejor de uno. Esta para obligatoria ha hecho que yo pueda retomar proyectos que tenía. Son 14 años los que tengo en este ambiente y todo el conocimiento y las relaciones que he podido hacer ahora las quiero plasmar y entregar para tanto talento que hay en mi país, porque hay mucho talento.

Doy el paso como productor para poder empezar a firmar artistas nacionales y llevarlos al mundo... Es un orgullo para mí presentar mi compañía discográfica DO Music Entertainment, que va a marcar un antes y un después en la historia de mi país.

¿Por qué elegiste ese nombre?

Coincide con las iniciales de mi nombre, pero mi compañía va ligada a la palabra en inglés “do”, que significa hacer. En mi vida yo dejé de ser un soñador, para convertirme en un hacedor. Soñar es bueno, pero hacer es mejor. Esta compañía ratifica que lo que yo quiero lo voy a hacer. Voy a hacer música no solo como artista, también como CEO; y hay un equipo de profesionales atrás dándome respaldo para poder plasmar todo.

¿Qué es lo que le falta a la industria musical peruana para igualar a las de México y Colombia?

Les falta hacer, nada más. A nosotros nos falta hacer. Siempre hemos pensado en que uno tiene que depender de alguien. Yo soy la prueba real de que no es así. Cuando uno quiere algo tiene que ir tras ello. Hay mucha gente que tiene mucho talento pero esto es un complemento: está la disciplina, las relaciones, el manejo, es todo un conocimiento atrás... Todo ese conocimiento lo quiero plasmar para tanto talento que hay aquí. Por eso DO Music va a empezar a hacer todo.

Una de las principales críticas a los cantantes es que no suelen lanzar canciones originales y se dedican a sacar covers. ¿Tú que opinas de estos comentarios?

Yo creo que todos hemos tenido que pasar por eso porque se estaba sobreviviendo. Pero una vez que uno empieza a consolidar una base, tiene que empezar a arriesgar un poco más. Yo estoy lanzando una canción inédita después de mucho tiempo, y lanzaré un disco a comienzos de marzo. Ahora con el tiempo, empiezo a ordenar esto. Hay mucha gente que hace canciones inéditas y las hace muy bien... Estoy de acuerdo en que ya teniendo las bases sí toca creer un poco más en nosotros y hacer canciones inéditas, como la que vamos a empezar a hacer en la compañía. Tener material propio.

¿Planeas unirte a los artistas que ya han anunciado conciertos presenciales para el 2021?

Estamos esperando que pase esto. Supuestamente iba a comenzar todo este año y vino la segunda ola. Uno está expectante porque todo va cambiando, pero el sector es el más golpeado. Un año sin trabajar, sin ingresos. No es solo el cantante y los músicos, es toda la maquinaria y el circuito que hay detrás. Esperemos que con la llegada de la vacuna podamos encontrar un camino para que se pueda tomar acción de la unidad de negocios de nosotros. Lo más importante es cuidarnos, porque sin salud no se hace nada.

Entonces, por el momento esperarás la vacuna y continuarás con los shows virtuales...

Sí, eso estamos viendo. Pero más allá de la vacuna, es ver lo que el Gobierno dictamine. Más allá de lo que uno quiere, está la realidad, y esta realidad se está poniendo complicada. Esperemos con mucha fe que esto empiece a tener mejores aires.

Ahora que estás diversificando aún más tu carrera, ¿qué crees que diría tu padre sobre lo que estás logrando?

Esa es la pregunta que siempre le hago a la gente que lo conoció, mi familia y a mi propia madre. Siempre le digo: “¿qué diría mi papá si me viera así?”. Y todos coinciden en la respuesta de que sí estaría orgulloso, de que con todo lo que tuve en contra nunca me caí, que siempre fui fiel a los valores y a las lecciones de vida que él me enseñó. Yo comencé siendo el hijo de Johnny y hoy soy Deyvis Orosco. Tengo mi propio nombre. Voy a lanzar mi compañía y es como la recompensa de tantos años de sacrificio. Yo creo que está orgulloso, como me lo dice la gente.

La valla fue bastante alta. Mucha gente dijo que ese chico de 20 años no iba a poder. Pero cuando uno sabe quién quiere ser en la vida no tiene que dudar, solo tiene que trabajar duro para conseguir lo que quiere.

