Youtuber Nath Campos acusa de abuso sexual al influencer Rix

La youtuber Nath Campos acusó al influencer Rix de haber abusado sexualmente de ella cuando ambos coincidieron en una discoteca hace varios años.

La joven de 25 años contó su versión de los hechos a través de un video que dura 47 minutos y que se encuentra disponible en su canal de YouTube.

Nath Campos rememoró que esa noche ella había bebido mucho, motivo por el cual sus amigos se ofrecieron a acompañarla a su casa. En este grupo se encontraba Rix, a quien señaló de haber abusado de ella.

“Tomé mucho esa noche, un par de mis amigos se ofrecieron a llevarme a mi casa. Llegamos a mi edificio y recuerdo que Rix, uno de mis amigos que llegó acompañándome esa noche, se ofreció a subirme. Yo no podía caminar bien, los otros se fueron. Recuerdo quitarme el jumper y meterme a la cama para dormir. Lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía. No podía mover los brazos, no podía mover las piernas”, expresó.

Al día siguiente, la youtuber le reclamó a Rix y él se excusó en que todo había sido consentido, pese a estar inconsciente.

Se lo contó a sus amigos cercanos, a su manager y, en ese entonces, todos le hicieron sentir que lo ocurrido era normal o que exageraba. Incluso se vio obligada a trabajar junto a su agresor porque ambos formaban parte de la misma agencia.

Tras ir a su primera marcha de Ni Una Menos, Nath Campos se empoderó. Según indicó, las pancartas y gritos la hicieron sentir más fuerte para salir a contar públicamente lo ocurrido.

La mexicana afirmó que el único propósito de su video es ayudar a que otras mujeres, con una historia similar a la de ella, no se amilanen cuando tengan que acusar a su agresor.

Tras la difusión de su testimonio, Nath Campos ha recibido el respaldo de sus colegas, amigos y seguidores. Youtubers como YossTop, el peruano Mox, Ryan ‘Rayito’ Hoffman y la cantante Grecia se han manifestado con mensajes de solidaridad hacia la joven.

