Mauri Stern demuestra su amistad a Tony Succar: “Mi nuevo amigo de por vida”

Pese a sus diferentes formas de calificar a los imitadores de Yo soy, grandes batallas; Mauri Stern y Tony Succar han construido una buena amistad.

A inicios de este año, el cantante mexicano y el percusionista se convirtieron en los nuevos miembros del jurado del programa de imitación. Sin embargo, fuera de las cámaras también han aprovechado para compartir momentos juntos.

Hace unos días disfrutaron de un paseo por la piscina, y en una reciente publicación de Instagram el integrante de Magneto demostró su amistad a Tony Succar.

“Productor, superhéroe de salsa moderna. My new friend for life (mi nuevo amigo de por vida)”, escribió Mauri Stern en una historia de la red social. “¡Te quiero mi hermano! ¡Muchísimo!”, respondió el músico peruano.

Los miembros del jurado de Yo soy demuestran su admiración y cariño mutuo. Foto: captura Instagram / Mauri Stern

Esta es la primera vez que ambos comparten en un set de televisión. Tony Succar dejó sus proyectos en Miami para regresar al Perú y ser parte de Yo soy, de igual manera hizo Mauri Stern, al aceptar la propuesta de Latina.

El cantante mexicano le envió un mensaje al músico peruano. Foto: captura Instagram

Tony Succar agradece su ingreso a Yo soy, grandes batallas

“Que lujo ser parte de esta linda familia @yosoyperupaginaoficial @maricarmenmarins @katiapalmam17 @mauri_stern_music los admiro. Gracias @latina.pe por esta gran oportunidad, gracias mi Perú por tanto cariño y mucho éxito a todos los participantes, tremendos talentos que vimos/escuchamos hoy. ¡Que viva la música!”, fue el mensaje de Tony Succar al incorporarse al programa de imitación.

