Laura Spoya se recupera de bronquitis: “Pensé que me había dado COVID-19”

Laura Spoya, conocida por coronarse como Miss Perú 2015 y su trabajo como influencer, reapareció en las redes sociales para contar el actual estado de su salud, ya que había sufrido un fuerte cuadro de bronquitis a inicios de enero.

“Me desaparecí con ganas un montón de tiempo, pero no saben todo lo que me ha pasado en este corto periodo del 2021. Me ha pasado de todo, estuve con una bronquitis espantosa desde, más o menos, el 3 de enero”, contó en sus historias de Instagram.

La modelo peruana que radica en México confesó que se preocupó porque tenía los síntomas del coronavirus; no obstante, se descartó este diagnostico con estudios médicos.

“Horrible, con mucha tos, estaba muy enferma. Pensé que me había dado COVID-19 como dos veces, pero no, no era. Salí negativa. Es más, ni siquiera me ha dado, pero sí tuve que estar encerrada un tiempo”, continuó.

Laura Spoya reveló que su madre también estuvo enferma, aunque descartaron que se tratara de esta enfermedad. “Es porque aquí en Acapulco el clima está cambiando, está medio raro”, precisó.

Pese al susto que atravesó por su salud, Laura Spoya aseguró que ya se encuentra recuperada y retomó su trabajo como influencer. “Ya estoy haciendo contenido porque ya me hacía falta”, finalizó en su red social.

