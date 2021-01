Jason Beghe: “La pandemia me hizo mejorar como persona”

Jason Beghe es un actor estadounidense de gran personalidad, con una amplia carrera en el cine y la televisión. Ha participado en películas icónicas como Thelma & Louis, protagonizada por Susan Sarandon y Geena Davis; G.I.Jane junto a Demi Moore y más recientemente en ‘CSI: NY’, ‘Criminal Minds’ y ‘Castle’. Ahora, se ha consolidado interpretando al sargento Hank Voight, jefe del comando especial de inteligencia en la serie ‘Chicago PD’, que este lunes 25 estrena su octava temporada (10:40 p. m.) a través de Universal TV. Conversamos con el intérprete a través del Zoom desde su casa en Los Ángeles, donde cumple el confinamiento por la pandemia.

¿Qué es lo más difícil para usted al momento de construir un personaje como el sargento Hank Voight?

Tengo que preparar cada guion y trabajo con varias personas, entre ellos mi asistente con quien tengo una relación de escucha y respuesta. Amo a mi personaje aunque tengamos desacuerdos a veces. Es un tipo brillante y creo que me ha hecho un hombre mejor. Espero hacerlo también un buen hombre. Hemos crecido juntos.

En la temporada 8, su personaje tiene la encomienda de cambiar la forma en que la unidad de inteligencia hace su trabajo a pedido de la subjefa. ¿Qué tan intensa va a ser la lucha del sargento entre mantener su estrategia para doblegar a los criminales y aceptar la nueva directiva?

Son tiempos duros. Creo que en el primer episodio ya eso lo tenemos claro en la cabeza y la relación que van a tener estos dos personajes. Y el viaje continúa...

¿Este ajuste en el guion y el pedido de la subjefa de cambiar el trabajo policial en la unidad tienen que ver con todos los cuestionamientos que se hicieron a la policía estadounidense por maltrato y que generaron protestas como Black Lives Matter?

Absolutamente sí, yo diría que es una nueva capa de pintura que agregamos a la paleta por lo que está pasando. Y es algo a lo que le damos la bienvenida. Nuestro trabajo es poner el corazón en lo que la gente ve. Y eso es importante ahora. Y no hacerlo sería como hacer una torta sin refrigerarla.

Sargento. Hank Voight lidera un grupo de inteligencia, integrado por jóvenes policías en ‘Chicago PD’. Foto: difusión

Se anuncia también que la unidad tendrá que lidiar con temas relacionados a la pandemia por el COVID-19. ¿Cómo afronta su personaje, esta coyuntura?

Nosotros realmente no lidiamos mucho en la serie como personajes con cosas relacionadas con el Covid, pero hay ciertas cosas que hacemos que son distintas. Pero de llevarlo tan lejos como que todos los personajes usen mascarillas, no sabemos cómo la gente lo tome. Es un balance. Pero fuera de cámaras, todo el equipo, actores y producción, estamos supervigilantes. La pandemia ha generado un gran cambio de cómo hacemos y trabajamos, pero no es algo que nosotros explicitemos en la serie.

¿Y cómo afronta Jason Beghe el confinamiento en la pandemia?

De verdad he tratado de sacarle el jugo lo más que he podido. Al inicio lo encontré muy incómodo, pero pensé: “¡maravilloso!”, porque soy un actor y los sentimientos que me invadieron fueron una suerte de metáfora. Cada vez que la gente dice: “me siento mal”, me quedo como… es un sentimiento incómodo y es mi sentimiento también. Pero no creo estar creando solo sentimientos de dolor y sufrimiento, así que tomé este confinamiento como una oportunidad para pasar más tiempo con mí mismo, para llegar a conocer, amar y aceptar, cambiar más cosas y ajustarme, así que también lo tomé como una medida para mejorar. Aparentemente soy más bueno, más lindo de lo que solía ser. (Risas).

Como actor, ¿qué tanto considera que la pandemia ha afectado a la industria del cine, el teatro y la televisión?

Bueno, los teatros están en rojo. Pero cuando dices la palabra “daño”, esa palabra tiene cierto sentido de permanencia y yo tengo la esperanza de que no sea permanente. Las películas están como apagadas y la manera en la que se están lanzando ya no son en los cines, sino de manera distinta, pero esperamos que todo sea temporal.