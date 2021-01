Flavia Laos revela cómo fue el encuentro entre su madre y la de Patricio Parodi

Flavia Laos contó detalles del momento en el que se conocieron su madre, Patricia Urbina, y la progenitora de Patricio Parodi, Verónica Salas.

En una conversación con Estás en todas, la actriz reveló que al inicio se sentía bastante nerviosa, pero que finalmente todo salió muy bien.

Asimismo, recalcó que fue ella quien propició el encuentro entre ambas mamás y las invitó a un viaje a Máncora.

“Hace poco viajé a Máncora porque ya necesitaba cambiar de aires. Viajé con mi mamá y su mamá. Allí las presenté por primera vez. Me la jugué y se amaron”, dijo la actriz.

Además, brindó detalles sobre su relación con la madre del popular ‘Pato’ Parodi. “Es una amiga más, es una buena muy buena persona, muy consejera, muy buena madre porque está pendiente de sus hijos. Me tiene un montón de cariño”, comentó.

Para esta entrevista, la también empresaria recibió en su casa a Natalie Vértiz, quien quedó maravillada con el closet de una de las protagonistas de Princesas.

Además, ambas comentaron sobre el gusto que tienen sus parejas por los videojuegos.

“Sí me caso será así, tendremos un cuarto matrimonial y un cuarto de juegos para que se encierre y no me moleste con sus gritos porque grita demasiado cuando juega”, sostuvo Flavia Laos en son de broma.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.