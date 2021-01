Deyvis Orosco anuncia el lanzamiento de su disquera DO Music Entertaiment

Deyvis Orosco inicia el 2021 con la realización de uno de sus proyectos más importantes: el lanzamiento de su propia disquera DO Music Entertaiment, según anunció a través de un comunicado, donde también indicó que mientras esté sano “no va a parar”.

“La circunstancia hoy es diferente. No puedo tener shows, pero no puedo dejar de tener contenidos y creo que, al menos en mi caso, las adversidades sacan lo mejor de mí. Este año uno de mis proyectos más importantes es el lanzamiento de mi disquera DO Music Entertaiment”, destacó.

Según precisó, uno de los objetivos de su sello discográfico es respaldar a los talentos nacionales que buscan darse a conocer en el mercado internacional.

“Con mi disquera deseo ser el puente de otros artistas para que conozcan el mundo, quiero compartir con ellos todo el conocimiento que he logrado en estos años. Así que con pandemia o sin pandemia, yo no voy a parar”, sentenció el intérprete de “No te creas tan importante”.

En cuanto a su propia carrera musical, Deyvis Orosco estrenó recientemente la versión salsa de su exitoso tema “Amor a primera vista”, feat que grabó junto a Amy Gutierrez, Cielo Torres y Combinación de la Habana.

“La versión cumbia de ‘Amor a primera vista’ fue todo un éxito cuando la lanzamos, con más de 5 millones en YouTube. Y ahora con esta nueva versión junto a grandes talentos esperamos que la respuesta sea más. La cumbia y la salsa son géneros que el país consume y todos somos una bandera, así que hay grandes expectativas con esta canción”, comentó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.