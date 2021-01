Yahaira Plasencia: “Me he perdido tantas veces que he querido renunciar”

Yahaira Plasencia disfruta del éxito que atraviesa su carrera musical luego de generar miles del vistas en el reciente concierto virtual que dio acompañada de su exgrupo Son Tentación y las cantantes Kate Candela, Ingrid Mijares y Gaby Zambrano. La joven artista compartió un extracto de su participación en el reencuentro y además emitió una reflexión sobre sus pasos en la música.

“Encontrarme a mí misma ha sido un largo proceso, me he perdido tantas veces que he querido renunciar, pero entendí que cada paso cuenta, cada intento es un logro, que cuando una puerta se te cierra, hay otra que se abre”, escribió la popular ‘Patrona’ en su cuenta oficial de Instagram.

La cantante de 26 años rememoró el lanzamiento de su primer trabajo musical “Y le dije no”, que estrenó en agosto de 2019. “Hace más de un año esta canción me abrió muchas puertas y prometo seguir dando todo de mí por ustedes mis ‘yahalovers’”, finalizó.

Los seguidores de Yahaira Plasencia no tardaron en reaccionar a la publicación y expresaron todo el cariño que sienten hacia ella y su trabajo. “¡Que nada ni nadie te detenga!”, “Admiro tu valentía, fortaleza y tus ganas de querer superarte”, “Hay muchas cosas que tienes que seguir mejorando y sabemos que lo harás”, fueron algunos comentarios.

Yahaira Plasencia comparte adelanto de su nueva canción con Sergio George

Tras el lanzamiento del tema “Ulala” en octubre de 2020, Yahaira Plasencia ya se encuentra trabajando en su cuarta canción bajo la producción de Sergio George y emocionó a sus fans al compartir un adelanto del próximo hit.

El video evidencia un extracto de la inédita canción y a la intérprete en un estudio musical al lado de otros músicos. “Les cuento que he estado todo el día aquí grabando porque estamos buscando ya el cuarto tema con Sergio para lanzarlo muy pronto. Estoy en una colaboración que yo sé que les va a encantar”, explicó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.