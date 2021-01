Thalía preocupada por su abuela: “Estamos pasando una situación tremenda”

Thalía y su familia se encuentran muy preocupados por el estado de salud de la matriarca Eva Mange, quien a sus 103 años presenta severas lesiones en la piel debido al descuido de la enfermera responsable de su cuidado en el asilo donde vivía, de acuerdo a la denuncia pública realizada por la actriz Laura Zapata, hermana de la cantante.

La estrella mexicana había evitado pronunciarse sobre el tema tras la denuncia y recientemente grabó un video para agradecer a sus seguidores por el apoyo que le brindan a través de las redes sociales.

“Agradecerles a cada uno de ustedes por tanto amor, por tanta luz, por tantas oraciones y cosas hermosas que nos han hecho llegar a mi familia, a mi hermana Laura, a mi persona, pero sobre todo a mi abuela que está delicada de salud en estos momentos”, comentó Thalía, quien dijo ser un “libro abierto” para sus seguidores.

“Estamos pasando por una situación tremenda. No es el momento, pero sí quiero agradecerles por darnos esta privacidad para enfocarnos en lo que urge y lo que se necesita, que es sacar adelante a mi abuelita”, continuó en su cuenta oficial de Instagram.

La intérprete de “No me acuerdo” finalizó el clip con pedidos de oraciones y buenos pensamientos para su abuela. “Les pido que sigan con sus pensamientos, con ese lugarcito en sus oraciones para mi abuelita. Gracias, los amo de verdad, ustedes son esa fuerza que me levanta y me mantiene de pie”, finalizó.

