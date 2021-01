Productor Mike Gonsolin apuesta por peruanos en su búsqueda de artistas

Mike Gonsolin, conocido productor estadounidense, mostró su interés por la música urbana latina en su búsqueda de nuevos talentos en el medio.

El empresario, quien ha trabajado con figuras del rap como Snoop Dog, Frech Montana, entre otros, ya se encuentra analizando material de los peruanos Young Kush, Sega Slowly y Nesio.

Así lo reveló en un comunicado de prensa. Él tomó en cuenta la gran acogida que está teniendo el género en su país para realizar este proyecto.

“Lo urbano tiene gran pegada. Los productores no somos ajenos a este nuevo boom musical. He pedido a mis cazadores de talentos que busquen cantantes latinos con potencial. No importa el país, su música y talento hablará por ellos”, comentó Gonsolin.

Cabe destacar que el joven productor ha logrado posicionarse en Estados Unidos como uno de los ingenieros musicales de más rápido crecimiento en la actualidad.

Trabaja con Rich the Kid, The Migos, French Montana, Sean Kingston, Quadeca y muchos otros talentos reconocidos.

“He trabajado con muchos artistas que llegaban a mi estudio y armaban sus discos. Luego, también incursioné en los videos musicales, las relaciones públicas y marketing. Fue así que terminé fundando y construyendo el principal negocio de los sellos discográficos con Trend Def Studios”, indicó el productor.

“Agradezco la confianza que depositan en mí los artistas”, resaltó Gonsolin sobre su profesionalismo.

