Natalie Vértiz pide apoyo para músicos que tocan en las calles

Natalie Vértiz utilizó su cuenta oficial de Instagram para reflexionar acerca de la difícil situación que atraviesan muchos músicos debido a la falta de trabajo por la pandemia del coronavirus. La popular presentadora de televisión aseguró sentir “empatía” y pidió a sus fans que apoyen a las personas que más necesitan.

“He visto a estas personas cantando afuera de mi casa y no saben cómo me he emocionado y he hecho una pequeña reflexión. He estado pensando y, en verdad, durante la pandemia hubo muchos músicos, muchas agrupaciones de la hora loca, que han venido a visitarnos, a cantar en el parque”, contó la Miss Perú 2011.

“Solo puedo sentir empatía por ellos porque son personas que lamentablemente se han quedado sin trabajo”, continuó Natalie Vértiz, quien se confesó afortunada por mantenerse al lado de su familia y conservar sus trabajos.

“Son cosas que no todo el mundo tiene la suerte de tener. Entonces, cada vez que veamos a estos músicos o a estas personas increíbles en las calles, que nos están donando un poquito de su tiempo para alegrarnos, intentemos siempre apoyarlos con algo, un donativo o lo que sea que esté dentro de nosotros”, pidió la figura de América TV.

