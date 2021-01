Gloria Estefan donó su plasma para ayudar a pacientes con coronavirus

La cantante cubana Gloria Estefan utilizó sus redes sociales para compartir una solidaria noticia a sus seguidores.

La intérprete de “Conga” reveló que donó su plasma para ayudar a quienes luchan contra el coronavirus. Como se recuerda, la artista se contagió de coronavirus en octubre del 2020.

Luego de dos meses, informó en Instagram la noticia de dejar sus anticuerpos para los pacientes que puedan necesitarlo.

“Si alguno de ustedes reciben plasma en el futuro y sienten un miedo intenso al ritmo o el deseo incontrolable de bailar una conga lo más seguro es que recibieron la mía... Manténganse saludables, mi gente”, escribió en su publicación de Instagram.

Como indican especialistas médicos, las personas que han podido superar al coronavirus desarrollan defensas naturales denominadas anticuerpos.

Estos se encuentran en una parte de la sangre llamada plasma. Algunos lo donan para quienes puedan necesitarlo en su proceso de rehabilitación.

La artista musical compartió una gran noticia en sus redes. Foto: captura/Instagram

Gloria Estefan tuvo coronavirus

En un video de Instagram, la cantante contó en diciembre del 2020 cómo se contagió del coronavirus y las medidas que usó para afrontarlo.

“Tuve mucha suerte, pero solo quería compartir con ustedes que estuve en cuarentena, y un día salí y me encontré con una persona que no estaba usando un tapabocas. Hasta contuve la respiración mientras me hablaban, pero algo debió haber pasado ahí”, dijo en aquel momento.

