Alexandra Hörler responde al ataque machista de Rodrigo González

Alexandra Hörler manifestó su indignación por las frases machistas que soltó Rodrigo González en su programa Amor y fuego tras la entrevista que realizó la periodista a Jefferson Farfán para su canal de YouTube.

A través de su cuenta de Twitter, la comunicadora compartió varios mensajes donde manifestó su indignación y lamentó los comentarios machistas por parte del presentador de Willax.

“Acabo de ver lo que insinúa Rodrigo González sobre mi entrevista a Farfán, diciendo que obviamente de ahí nos iremos a hacer algo (‘Al córner con la Hörler’) y soltar frases en doble sentido”, escribió la periodista.

Alexandra Hörler entrevistó a Jefferson Farfán. Foto: Alexandra Hörler/Instagram

Alexandra Hörler se preguntó si un hombre hubiese recibido el mismo trato tras entrevistar a Jefferson Farfán. Asimismo, pidió al conductor que la respete y deje “de incentivar el machismo”.

“¿Si fuera un hombre el que hace la entrevista, eso no pasaría, ¿no? ¿Pero por ser mujer me toma como un pedazo de carne en oferta que está ahí para algo más? ¿Qué tal si respetamos el trabajo del otro (así como lo hago con el suyo y no me meto con él) y dejamos de incentivar el machismo? ¿O por ser mujer no puedo entrevistar futbolistas y que se me respete?”, agregó.

Alexandra Hörler rechaza comentario de Rodrigo González y lo tilda de machista. Foto: captura Alexandra Hörler/Twitter

Tras el descargo de la periodista deportiva, González se pronunció por la misma vía y la volvió atacar al señalar que se victimizaba.

Ante esto, Alexandra Hörler utilizó sus redes para responder al conocido conductor de televisión. “No es víctima, Rodrigo. Se llama respeto. Si no sabes dónde están los límites, estás muy mal”, concluyó.

