Yo soy: ‘Víctor Manuelle’ y ‘Marciano Cantero’ son eliminados por el jurado

La noche del 20 de enero, el programa Yo soy, grandes batallas sentó un precedente al eliminar por primera vez y por partida doble al imitador consagrado ‘Víctor Manuelle’ y su retador ‘Marciano Cantero‘, tras considerar que la actuación de ambos en el escenario no fue la mejor.

“Una presentación muy baja”, fue la frase utilizada por la jurado Katia Palma para describir el desempeño realizado por Junior Rosillo como el rockero argentino y líder de Los Enanitos Verdes.

Igual de lapidaria resultó la crítica realizada por Mauri Stern, quien tras señalar que la presentación de ambos imitadores era ‘igual de mala’, apuntó que la interpretación de ‘Marciano Cantero’ con la canción “Yo te vi en un tren” no merecía una oportunidad.

No obstante, Maricarmen Marín señaló que si bien Lui Galloso y Junior Rosillo no habían logrado destacar, el imitador del salsero ya había recibido varias oportunidades y no lograba mejorar, por lo que dio su voto para ‘Marciano Cantero’.

Tras esto, fue Katia Palma la primera por optar no votar por ningún imitador y dejar la silla del consagrado vacía, una medida que había sido planteada en una edición anterior por la exintegrante de Agua Bella, al considerar que las reglas del programa estaban obligando al jurado ‘votar por el menos malo’.

Finalmente, y tras necesitar solo un voto para eliminar a ambos artistas, fue el exintegrante de Magneto quien mostró su pizarra con una X, enviando a ‘Víctor Manuelle’ y ‘Marciano Cantero’ a su casa, dejando libre la oportunidad para que exconsagrados como Marilyn Manson, Andrés Calamaro, Ricardo Montaner, Adele o José José regresen a Yo soy, grandes batallas.

