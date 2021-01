Kate Winslet: “Entré en autoprotección tras el éxito de Titanic”

La ganadora del Óscar Kate Winslet reveló la razón por la que no buscó más roles protagónicos tras el arrollador éxito de Titanic y habló sobre los ‘demonios’ que enfrentó a los 22 años debido a la fama. “ Entré en modo de autoprotección de inmediato después de que se estrenara Titanic. Era como el día y la noche de un día para otro . Estuve sujeta a mucho escrutinio físico personal, me criticaron mucho y la prensa británica fue bastante cruel conmigo. Me sentí intimidada”, dijo en una entrevista para el podcast WTF.

“Recuerdo que pensé: ‘esto es horrible y espero que pase’. Y realmente pasó, pero me hizo darme cuenta de que, si eso significaba ser famoso, yo no estaba preparada para serlo. Definitivamente no”, explicó la actriz.

Winslet se alejó de Hollywood y evitó aprovechar la popularidad que le otorgó la cinta donde compartió protagonismo con Leonardo DiCaprio. “Todavía estaba aprendiendo a actuar y sentía que no estaba preparada para hacer muchos trabajos importantes en Hollywood”.

Antes de la película de James Cameron, la actriz venía de trabajar cuatro años profesionalmente en la actuación. “No quería cometer errores y estropearlo, quería seguir en esto a largo plazo. Así que traté de encontrar pequeños papeles de manera que pudiera entender el oficio un poco mejor, entenderme a mí misma un poco mejor y mantener cierto nivel de privacidad y dignidad”. Para la actriz, el enfoque de la prensa cambió desde que se convirtió en madre con 25 años y le prestó menos atención al enfocarse en su familia. “Todas esas cosas se evaporaron un poco”.

Considerada una de las actrices más bellas tras interpretar a ‘Rose’ y protagonizar portadas como sex symbol; Winslet contó que a los 14 años uno de sus profesores le dijo que “debía conformarse con los papeles de gorda”. Por ello, en otro momento de la entrevista envió un mensajes a los más jóvenes. “Ser indestructibles para hacer lo que amas, y saber el valor que posees”.

Ya en el escenario de los Bafta 2016, Kate Winslet se había referido a ese episodio: “Cualquier mujer joven que alguna vez haya sido discriminada por un maestro, un amigo o incluso un padre, no debe escucharlo. Eso es lo yo hice, no hacer caso y seguir adelante. Superé todos mis miedos y mis inseguridades. Simplemente tienes que seguir creyendo en ti misma”.

Winslet y DiCaprio en ‘Titanic’. Foto: difusión

Favorita al Óscar 2021

Winslet se ha reunido de nuevo con Cameron en la secuela de Avatar. Ahora está entre las opciones de entrar entre las candidatas al Óscar por la película Ammonite de Francis Lee, otro drama de época como Titanic, pero sobre la relación de dos mujeres en el siglo 19. En el fi lme comparte protagónico con Saoirse Ronan (de Lady Bird) y comentó que hubo una ‘negociación’ previa con el director para que fueran ellas las que manejaran algunas escenas. “Le dije a Francis: ‘Escucha, déjanos trabajar’”, dijo Winslet.

Cuando habló por primera vez de Ammonite, la actriz declaró que esta película la enorgullece especialmente porque logró tener libertad completa en la industria del cine a los 45 años, e incluso no tuvo que someterse a dietas o ejercicios para buscar otra imagen. “Me emocionaba mucho poder decir: ‘Esto es lo que hay, señores. Este es mi aspecto actual, y no es para nada el cuerpo que tenía hace veinte años’”.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes de la farándula nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.