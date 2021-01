La modelo Fabianne Hayashida, quien se hizo conocida gracias al desparecido reality Combate, anunció a través de sus redes sociales que se comprometió con su novio Mario Rangel Carrera.

De esta manera, la ex chica reality se unirá muy pronto a la fila de casadas. La joven compartió una serie de fotos de cómo fue su pedida de mano y contó la historia del inicio de su romance con su prometido.

“Cuando me dijiste para ser enamorados prometiste cuidarme, impulsarme a ser mejor y hacerme la mujer más feliz del mundo y lo cumpliste”, escribió Fabianne Hayashida.

Asimismo, la excombatiente reveló sus deseos de muy pronto convertirse en la esposa de Mario Rangel Carrera.

“Hoy 20/01 me preguntaste lo más hermoso del mundo, si me quería casar contigo para ser felices, formar una familia y amarnos para siempre. Y como todo lo que me prometes lo cumples, ya espero con ansias ser tu esposa. Te amo”, agregó.

Fabianne Hayashida, exintegrante de Combate, se comprometió. Foto: Fabianne Hayashida/Instagram

¿Cuándo se dejó de transmitir Combate?

El reality Combate fue cancelado el 14 de diciembre del 2018. Gian Piero Díaz fue el encargado de comunicar la noticia a los televidentes. “Les digo de todo corazón, y con la mano en el pecho, que el último programa de Combate como lo conocen, con los equipos rojo y verde, termina este viernes 14 de manera oficial”, comentó.

Combate se estrenó en junio de 2011 y fue transmitido por ATV de manera ininterrumpida. Además, el desaparecido espacio fue la competencia directa de Esto es guerra, reality que vuelve con una nueva temporada.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.