Efraín Aguilar confirma el cierre del Teatro Canout debido a la pandemia

Efraín Aguilar no pudo evitar conmoverse al confirmar públicamente el cierre definitivo del Teatro Canout tras la crisis que vive la industria debido a la pandemia de coronavirus. El famoso productor contó entre lágrimas que no puede asumir los gastos.

El creador de diversos contenidos teatrales y televisivos se mostró muy nostálgico al ver las butacas vacías del famoso espacio, el cual se inauguró 67 años atrás y poco a poco se fue convirtiendo en uno de los lugares más importantes para el mundo del arte.

En declaración para el programa La banda del Chino, indicó que las puertas del teatro se cerrarán irrevocablemente, por decisión de los dueños, tras experimentar incontables pérdidas económicas en los últimos meses.

“Es doloroso, pero lo vamos a bajar (el telón) y esta vez definitivamente. El teatro no muere con uno, el día que muere la humanidad, quizá morirá”, expresó Efraín Aguilar.

Del mismo modo, recordó las condiciones en las que se encontraba el lugar cuando él tomó las riendas de la administración en el año 2005.

“No había agua. Lo arreglé lo mejor que pude. Ahora hay 22 camerinos con aire acondicionado”.

Tras nombrar a algunos de los actores y actrices que han pasado por el escenario del Teatro Canout, expresó que el coronavirus motivó la decisión.

“La pandemia es la gran culpable de esta situación. Yo no le hecho la culpa a nadie. Definitivamente no puedo afrontar los costos del mantenimiento, de las licencias, sin producir absolutamente nada. Me jacto de no haber despedido a ningún empleado”, agregó.

Finalmente, confesó que aún guarda la ilusión de poder tener el apoyo de algún inversionista.

“Tengo la pequeña esperanza de encontrar algún mecenas, al cual yo le vaya a pagar después. No tengo la liquidez. Me duele que no me vaya a dar tiempo para eso y que lo destruyan, como ya lo han anunciado”, dijo Efraín Aguilar a las cámaras de La banda del chino.

