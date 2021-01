Rosalía y Billie Eilish anuncian la fecha de estreno de su colaboración

Desde marzo del 2019, los fans de Rosalía y Billie Eilish están esperando la colaboración musical entre las artistas, pues hasta el momento solo la catalana había compartido fotos con la estadounidense mientras estaban en el estudio.

La espera al fin terminó, pues la canción se estrenará este jueves 21 de enero. La noticia se dio a conocer gracias a que la actriz Hunter Schafer, amiga de las dos cantantes, publicó el tráiler del segundo capítulo de la serie Euphoria, en el que suena la colaboración.

“Dime si me echa de menos. Lo va a olvidar”, dice la letra de la canción en el pequeño extracto que se puede escuchar junto con la voz de Billie.

Minutos después, Rosalía y Billie Eilish anunciaron en sus cuentas de Instagram que su tema se lanzará este jueves 21 de enero, un día antes del estreno del episodio de la serie de HBO. La canción estará acompañada por un video musical.

“Lo habéis estado esperando. ‘Lo Vas A Olvidar’ con Rosalía para Euphoria sale este jueves a las 9 a. m.”, escribió la catalana.

La amistad de Billie Eilish y Rosalía

Hace dos años, Rosalía compartió una foto con Billie Eilish y escribió: “No puedo esperar a terminar nuestra canción. Compartir contigo en el estudio o verte actuar me inspira soo much. Love you B”.

En una entrevista para LOS40, la cantante estadounidense expresó lo que sintió cuando vio a la catalana sobre el escenario de El Coachella:

“Recuerdo que vi su show y pensé: ‘después de esto, no tiene sentido que yo actúe’. Ella lo sabe. Después de verla no quería subirme al escenario. No merecía la pena”, dijo