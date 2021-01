‘Marilyn Manson’ planea volver a Yo soy: “Quiero enfrentar al más fuerte”

Mike Bravo, quien interpretó a Marilyn Manson en la temporada 28 de Yo soy, es uno de los imitadores más esperados por el público televidente del formato Grandes batallas. Son miles de usuarios los que piden su participación a través de redes sociales.

Los nuevos integrantes del jurado e incluso el conductor Christian Rivero también expresaron su deseo de ver al cantante nuevamente sobre el escenario de Latina, luego de haber llegado a la final de la última edición de la competencia original.

El imitador conversó con La República y aseguró que tiene pensado participar en Yo soy, grandes batallas. Del mismo modo opinó sobre su repentina popularidad en Instagram (@mike1bravo) y sobre si seguirá interpretando a Marilyn Manson en un futuro.

Mike Bravo, quien interpretó a Marilyn Manson en la temporada 28 de Yo soy, es uno de los imitadores más esperados por el público televidente. Foto: Latina

¿Vas a participar en Yo soy, grandes batallas?

Sí, claro. Iba a ir hoy, pero están de vacaciones y regresan en 10 días. Ya para la próxima semana sí tendría que ir.

Los seguidores del programa han estado pidiendo la presencia de ‘Marilyn Manson’ desde que inició esta temporada. ¿Por qué te tomó tanto tiempo decidir que querías presentarte?

Más que nada por el trabajo. Pero en mis tiempos libres sí he estado ensayando un poco para poder mejorar.

¿Crees que esta temporada puede ser tu revancha y llevarte la copa del programa?

Supongo que sí. Como todos los imitadores, voy con ese objetivo desde el principio.

¿A cuál de los imitadores consagrados te gustaría retar?

Me gustaría ir por Mon Laferte, que es una de las favoritas. Quiero enfrentar de frente al competidor más fuerte.

¿Cuáles son tus expectativas para tu participación en este formato que es nuevo para ti?

Seguir aprendiendo de los mejores, porque en Yo soy, grandes batallas están los mejores supuestamente. Yo recién estoy empezando en este mundo, así que tengo que aprender de ellos.

¿Qué opinas de Mauri Stern, que ha generado muchos comentarios por sus críticas?

Es su personaje. Yo que estoy adentro ya sé cómo funciona, es más yo he hablado con Mauri. Cuando él pidió que ‘Marilyn Manson’ lo salude por su cumpleaños, lo escuché y bueno mandé un video cantándole. Él me escribió como diciéndome ‘lo acabo de ver’ y le dije que lo había hecho con toda la actitud. “Te espero”, me dijo.

Sobre tu participación en la temporada 28 de Yo soy, ¿cómo fue para ti recibir el cariño del público durante la competencia?

Para mí es un poco abrumador. Si yo hago esto es porque quiero expresarme de alguna manera y quiero utilizar esto como un trampolín porque yo no quiero ser catalogado como un imitador. Pero, igual tienes que buscártela de alguna manera.

Entonces no planeas seguir por mucho tiempo con la imitación a Marilyn Manson...

No, para nada. A menos que él mismo me llame y me diga que quiere que lo reemplace. Ser solista siempre ha sido mi idea.

Vas a realizar un ‘live session’ con Amanda Lucano, la imitadora de Alanis Morissette. ¿Qué esperas de esa primera presentación presencial que harás?

Hemos preparado un show bien bacán. Al principio iba a ser acústico de mi parte, porque solamente es una colaboración. Yo soy nuevo en esto y estoy aprendiendo recién. Quiero aprender por todos los lados, especialmente basándome en esta nueva realidad.

Al final ella me convenció para cantar más temas con su banda y me gustó la idea porque se escuchará más orgánico, con el sonido eléctrico.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.