Lady Gaga y JLo se alistan para cantar en toma de mando de Joe Biden

Todo va quedando listo para que Joe Biden se convierta en el presidente número 46 de Estados Unidos. Lady Gaga es una de las cantantes principales que serán parte del show de la toma de mando del demócrata.

A través de Twitter y horas antes de la presentación, la famosa intérprete de “Bad Romance” se pronunció con un mensaje de reflexión sobre la paz y el amor. Esto en referencia a los conflictos que sucedieron durante el asalto del Capitolio.

“Rezo para que mañana sea un día de paz para todos los estadounidenses. Un día de amor, no de odio. Un día para la aceptación, no el miedo. Un día para soñar con nuestra alegría futura como país. Un sueño no violento, un sueño que brinda seguridad a nuestras almas. Amor, desde el Capitolio”, escribió Lady Gaga.

La cantante de pop lució el atuendo con el que llegó para los ensayos del show. Foto: captura Instagram / Lady Gaga

En la publicación, mostró el look con el que llegó hasta el Capitolio para las coordinaciones del show. También, se dio un tiempo para hablar con la Guardia Nacional en Washington. Ella se encargará de cantar el himno nacional estadounidense durante la ceremonia.

Junto a la joven artista, se presentarán la diva Jennifer Lopez, los rockeros Bon Jovi y Bruce Springsteen, el chef José Andrés, y otras figuras que han ofrecido su apoyo a los demócratas en su carrera hacia la Casa Blanca.

Por su parte, Jennifer Lopez publicó una foto junto a su elenco de baile desde el Capitolio. “#InaugurationSquad 2021″, sostuvo la famosa.

La 'Diva del Bronx' se mostró en compañía de su equipo de baile. Foto: captura Instagram Jennifer Lopez

