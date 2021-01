Julián Gil dio positivo a coronavirus: “Los primeros días la pasé muy mal”

Julián Gil preocupó a todos sus fans al revelar que se contagió con el coronavirus, aunque, según dijo, que ya pasó la peor parte.

En un video de poco más de tres minutos en Instagram, el actor mexicano indicó que no sabe exactamente cómo fue que contrajo el temido virus, pues cuando dio positivo llevaba varios días sin asistir a Televisa.

“Me he cuidado muchísimo, he seguido todos los protocolos durante casi un año, desde que empezó la pandemia, pero, bueno, me tocó la COVID-19. No sé cómo ni cuándo, ni dónde me contagié. Justo llevaba diez días sin grabar en Televisa, así que descartaba completamente que fuera en la producción del señor Juan Osorio”, precisó.

Julián Gil contrajo la COVID-19. Foto: Julián Gil/ Instagram

Julián Gil detalló, además, que, si bien ahora se siente mucho mejor de salud, sus primeros días con el coronavirus fueron bastante duros, sobre todo porque tiene algunas complicaciones en los pulmones. “Hoy (20 de enero) es mi quinto día. Ya me siento bien, por eso decidí anunciarlo. Me siento bien, pero pasé los primeros días muy mal; mucho susto, mucha incertidumbre. Yo padezco un poco de los pulmones; entonces me ví muy mal, pero ya estoy bien. Sigo aislado en casa”, señaló en Instagram.

Luego de ello, el intérprete envió un emotivo mensaje a todos aquellos que, de una u otra manera, le brindaron su respaldo para poder afrontar este difícil momento. “Quiero agradecer mucho a la gente que me ha escrito, a mi familia, que ha estado pendiente, pero en especial al señor Juan Osorio... Me puso a su disposición todo su equipo médico”, expresó.

Finalmente, Gil pidió a todos sus seguidores cumplir con el uso de mascarillas, el distanciamiento social y la limpieza, para así reducir al máximo los contagios por coronavirus.

