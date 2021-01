Tony Succar a ‘Dyango’ en Yo soy: “Quiero verte en la final”

La edición de lunes 18 de enero de Yo soy, grandes batallas dejó al jurado encantado con la presentación de ‘Dyango’.

El participante fue retado por ‘Marcos Llunas’. Esta presentación llamó la atención porque en la vida real estos dos cantantes son familiares.

Sin embargo, Jairo Tafur, imitador de ‘Dyango’, defendió su puesto en Yo soy, grandes batallas, y se quedó en el sillón tras cantar “Querer y perder”.

Antes del veredicto final, Tony Succar, uno de los jurados, alabó la presentación del competidor.

“Gran presentación. A mí me encantó. Hay una cosa que hiciste en la canción que me impresionó que fueron el melisma (…) cuando vas a entrar a una nota en un intervalo de una tercera menor, pero si la metes (…) Yo estaba agarrándome porque no sabía que ibas a llegar a la imitación tan perfecta”, dijo el reconocido percusionista.

Asimismo, Tony Succar dijo que quiere ver a ‘Dyango’, quien se ha convertido en uno de los competidores más fuertes y sólidos del reality, enfrentándose a ‘Mon Laferte’, y en la final.

“Te felicito, para mí ya quiero verte con Mon Laferte para ver una gran imitación, por qué no sé qué va a pasar... verte en la final. Quiero verte así otras veces más”, agregó Tony Succar.

Por su parte, Mauri Stern también se tomó unos minutos para destacar la presentación de ‘Dyango’

“Tienes control vocal, matizas de una manera con mucho control. Tienes el timón, porque hay un egoísmo sano en ti, que no estás buscando nuestra aprobación a la hora de estar en el escenario. Nos escuchas, pero luego regresas haciéndolo mejor para ti, y eso es muy bueno, es muy sano”, comentó el cantante mexicano.

