Rosángela Espinoza pasará prueba COVID-19 tras viaje: “Debo dar un buen ejemplo”

Luego de regresar de su viaje a Cancún, Rosángela Espinoza dio a conocer que estará en cuarentena por seis días, para luego realizarse una prueba de descarte de coronavirus.

A través de sus historias de Instagram, la ’Chica selfie’ aseguró que cumplirá estrictamente con todos los protocolos establecidos para las personas que retornan del extranjero al Perú.

“Hoy (18 de enero) cumplo ya 5 días de cuarentena y recién el día miércoles (20 de enero) me haré la prueba molecular porque tengo que cumplir seis días (de cuarentena) para hacerme la prueba molecular. Obviamente los resultados tienen que salir con prueba negativa para poder salir, por ahora tengo que estar en casita”, detalló Rosángela Espinoza.

Asimismo, la joven modelo, conocida por su participación en Esto es guerra, acotó en Instagram que “como figura pública (debo) dar un buen ejemplo”.

Rosángela Espinoza explicó, además, que se hará la prueba de descarte de la COVID-19 para resguardar la salud de su madre, quien es considerada una persona vulnerable ante la enfermedad.

“Yo me quiero hacer la prueba porque me quiero asegurar de que realmente no he traído el virus. Voy a seguir haciéndome la prueba conforme van pasando los días, porque vivo con mi mamá y ella es una persona vulnerable, así que tengo que ser responsable y todos tenemos que ser responsables”, sentenció en Instagram.

Hasta el momento, Rosángela Espinoza no ha confirmado si formará parte de la nueva temporada de Esto es guerra, reality de competencias físicas que volverá dentro de poco a la pantalla chica.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.