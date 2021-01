Rebeca Escribens: así fue su divertido regreso a América Espectáculos

Rebeca Escribens regresó a la conducción de América Espectáculos este martes 19 de noviembre, luego de culminar sus vacaciones.

“Gracias Valeria y Natalie por siempre acompañarnos. Siempre nos damos la mano”, expresó inicialmente, para agradecer a Natalie Vértiz y Valeria Piazza, quienes la reemplazaron temporalmente.

En esta edición, la presentadora hizo gala de su buen sentido del humor al hablar acerca del viaje que realizó a Arequipa en los últimos días.

“Desde la Ciudad Blanca, su adobo con chancho, su rocoto relleno, las playas de Camaná, todo eso es de allá. Saluda Maju Mantilla, estás en (la playa) Zorritos, pero yo estoy en Lima y vengo de Arequipa”, manifestó, mientras modelaba con un elegante vestido fucsia por el set de América Espectáculos.

Rebeca Escribens también protagonizó divertidos momentos al bromear con los integrantes de su equipo de producción. “No me voy a cortar el pelo, no me da la gana”, le dijo a uno de sus compañeros de trabajo, provocando las risas de todos los presentes.

Durante las vacaciones de Escribens, Valeria Piazza y ’Choca’ Mandros fueron los encargados de asumir la conducción temporal de América Espectáculos. Sin embargo, luego de que el presentador fuese captado en un restobar sin mascarilla y sin respetar el distanciamiento social, Natalie Vértiz asumió su lugar.

Rebeca Escribens sobre el 2021: “Estamos aquí, más fuertes que nunca”

En su primer programa del año, Rebeca Escribens envió un alentador mensaje a todo el Perú en el que incentivo a hacerle frente a la pandemia para así poder salir adelante.

“Estamos aquí más fuertes que nunca, a seguir luchando por nuestras vidas porque es lo único que toca y finalmente vive el hoy”, manifestó la conductora en el set de América Espectáculos.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.