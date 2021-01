A fines de diciembre de 2020, Ivana Yturbe y Beto Da Silva anunciaron que se comprometieron en matrimonio.

Tras la noticia, muchos seguidores de la modelo y el futbolista se preguntaron cuándo darían este gran paso.

Finalmente, Ivana Yturbe despejó las dudas de sus fans a través de una dinámica de preguntas y respuestas desde sus historias de Instagram.

“¿Te casas este año? Estás hermosa”, fue la interrogante que le lanzó una seguidora. La joven no dudó en decir: “Sí, no falta nada”.

Pero eso no fue todo, otro usuario le preguntó si también desea convertirse en madre este año. La modelo aseguró que es uno de sus deseos. “Me muero de ganas (de ser mamá)”, respondió.

Ivana Yturbe confirma que se casa este año con Beto Da Silva

Estas revelaciones cobran fuerzas con las declaraciones que hizo la exreina de belleza Valeria Piazza a inicios de enero.

“No sabes lo feliz que está (Ivana Yturbe). Hemos hablado y ya hay fecha para el matrimonio. No te puedo decir realmente la fecha, prefiero que lo diga Ivana, pero me ha sorprendido porque ya estoy viendo mi vestido para el matrimonio”, dijo la modelo en América espectáculos.

“Pero yo le dije: ‘¿Qué, te casas ya?’. ‘Sí, pronto’, me dijo. Estoy haciendo mi vestido para esta boda, estoy feliz, la veo emocionada a ella, súper tranquila”, agregó.

Ivana Yturbe le dedica mensaje de cumpleaños a Beto Da Silva

El pasado 28 de diciembre, Beto Da Silva cumplió 24 años y, para dicha fecha especial, Ivana Yturbe le dedicó un romántico mensaje.

“Te amo, mi amor; te mereces lo mejor del mundo. Gracias por permitirme estar contigo en este día y que sean muchos años más juntos”, escribió la modelo en Instagram.

