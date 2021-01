Thalía se muestra preocupada por la salud de su abuela: “Pido una oración”

Thalía y su familia atraviesan por una difícil situación debido al deterioro de la salud de Eva Mange Marquez, abuela de la cantante mexicana.

Todo surgió luego de que la actriz Laura Zapata, hermana de Thalía, denunciara a través de Twitter que su abuela fue víctima de maltrato por parte de sus cuidadores.

“Estos son los “cuidados” que le han procurado a mi abuela. Tiene 9 escaras decúbito. No puedo creer que esto esté sucediendo. Situación que me ocultaron durante todo este tiempo. Hoy por fin pude ver todo el daño ocasionado. He tomado cartas en el asunto. Cárcel a responsables”, escribió Zapata.

Horas después, Thalía confirmó que ella y su familia se encuentran preocupados por el deterioro de la salud de su abuela, a quien iba a visitar por su cumpleaños.

thalía

“Hoy, 18 de Enero del año en curso, deberíamos de estar celebrando el cumpleaños 103 de nuestra amada abuela, doña Eva Mange Marquez. Mas, lejos de una celebración, nos encontramos en una situación de angustia y gran sorpresa, ya que hemos encontrado a nuestra abuela en condiciones totalmente inaceptables”, se lee en el mensaje de la famosa de México.

Pidió a sus seguidores que se sumen a una cadena de oración por la salud de doña Eva. “Por ahora, no podemos dar tantos detalles de lo acontecido a su salud, pero en estos momentos sí quisiéramos pedirles una oración por ella. Oraciones y luz para que recupere pronto la salud que se ha visto comprometida”, finalizó la artista en Instagram.

