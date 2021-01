‘Ricardo Montaner’ de Yo soy estrena Tiktok cantando “Solo con un beso”

Luego de retirarse de Yo soy, grandes batallas, Hugo Apaza, el imitador de Ricardo Montaner, reapareció estrenando su propia cuenta de Tiktok.

El artista sorprendió a sus fans al unirse a la popular red social con un video en el que interpretó el romántico tema “Solo con un beso”.

“¡Solo con un beso! estrenando cuenta de TikTok, espero les guste este hermoso tema!”, expresó Hugo Apaza segundos antes de dar inicio a su presentación virtual.

Además, los fans del imitador de Ricardo Montaner se mostraron muy entusiasmados cuando este dejó entrever que volvería a concursar en Yo soy, grandes batallas.

“Que tengan un excelente domingo, los quiero con el corazón #quedateencasa #yosoyricardomontaner #prontojuntos #vamossísepuede”, fueron los hashtags que acompañaron a la citada publicación en Tiktok.

Imitador de Ricardo Montaner se disculpa por dejar Yo soy, grandes batallas

Hace unos días, mediante su cuenta oficial de Instagram, el imitador de Ricardo Montaner pidió disculpas públicas por haber abandonado Yo soy, grandes batallas en plena presentación.

“Me siento muy apenado, muy avergonzado por cómo se dieron las cosas, escapa de mis manos. Yo soy un ser humano, me equivoqué, no debí de bajarme, pero fue mucha la presión, no me sentí bien”, aseveró.

Además, dio a conocer que sufre de pánico escénico, por lo que está tomando sesiones con un terapeuta, con el fin de que este lo ayude a superarlo.

“Me está viendo un profesional que me está ayudando con este problema. Yo sé que lo voy a superar y que estaré con ustedes, si Dios me lo permite”, precisó el artista.

