Natalie Vértiz denuncia que usurpadores captan niñas con nombre de su escuela

Natalie Vértiz denunció que delincuentes crearon una cuenta de Instagram con el mismo nombre de su escuela de modelaje Modelab para pedir fotografías a menores de edad.

“La verdad es bien lamentable que haya tantas personas que quieren hacer daño y sobre todo es un peligro. Las únicas que manejan las cuentas de Modelab somos yo, mi socia y una persona más que es quien trabaja con nosotras desde hace años”, explicó la Miss Perú 2011 en América Espectáculos.

La presentadora de televisión detalló que los inescrupulosos usan información falsa para sorprender a menores de edad y a sus padres, quienes confían en su nombre y trayectoria como modelo.

“Se han inventado una razón social, un RUC, han pedido fotos a menores de edad y la verdad es que es bastante alarmante. Especialmente yo como madre de familia y como dueña de la escuela, que les pidan (fotos) y que quieran verles la cara a todos los demás”, continuó Natalie Vértiz.

La ex chica reality pidió a sus seguidores que no confíen en nadie. “Si es que nosotros personalmente desde la cuenta de Modelab no te hemos escrito es porque realmente no somos nosotras”, precisó.

“Tenemos otra cuenta que se llama Modelab Agency, estas personas han sido super malintencionadas (...) tengo miedo de que puedan estafar a las personas. Así que todo lo que tengamos que comunicar siempre va ser a través de las cuentas de Modelab oficial y obviamente a través de mis redes”, finalizó.

¿Cómo denunciar el acoso virtual?

Si eres víctima o conoces algún caso de acoso cibernético que deseas reportar, puedes hacerlo a través de la plataforma Alerta contra el acoso virtual aquí, ya sea como persona afectada o informante. Recuerda que la información y datos personales que brindes serán tratados con confidencialidad y no serán difundidos bajo ninguna circunstancia, según la Ley N º 29733.

Por otro lado, puedes acudir al Chat 100 del Mimp, donde recibirás ayuda y orientación en tiempo real si te encuentras siendo afectada por violencia psicológica o sexual.

