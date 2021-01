Natalie Vértiz denuncia hackeo de su página de Facebook

Natalie Vértiz denunció que delincuentes cibernéticos se apoderaron de su cuenta oficial de Facebook y están publicando imágenes sin sentido. La modelo dio los detalles en declaraciones para América Espectáculos.

La Miss Perú 2011 confesó sentirse mortificada por perder su red social, y espera que pronto sea reportada para crear un perfil nuevo. “Hace poco me he dado cuenta de que me han hackeado y han puesto fotos de chicas en bikini en las historias, entonces, me he quedado realmente helada de cómo hay gente tan malintencionada que quiere robar algo tan personal como un fanpage, donde yo comunico mis cosas”, comentó.

La modelo de 29 años exhortó a sus fans a tener “mucho cuidado” con las plataformas virtuales. “Son un arma de doble filo. Así como puede ser tu herramienta de trabajo, que también lo es para mí, para estar conectada con mis seguidores, también hay muchas personas sin escrúpulos”, finalizó.

La conductora de Estás en todas indicó que atraviesa un mal momento, pues además de la pérdida de su Facebook, denunció que inescrupulosos usurparon el nombre de su escuela de modelaje Modelab para captar menores de edad y estafar.

“Se han inventado una razón social, un RUC, han pedido fotos a menores de edad y la verdad es que es bastante alarmante. Especialmente para mí, como madre de familia y como dueña de la escuela. Que les pidan (fotos) y que quieran verles la cara a todos los demás”, declaró.

