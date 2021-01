Mariano Palacios, voz de Laguna Pai: “Los artistas sí podemos adaptarnos”

Laguna Pai es una de las bandas más representativas del reggae en Perú y, a pesar de tener más de 10 años en la industria musical, no pudieron evitar ser afectados por la pandemia de coronavirus. Sin embargo, sus integrantes prefieren ver el lado positivo a la situación y generar un cambio a través de sus letras.

Mariano Palacios, vocalista del grupo, conversó con La República y habló sobre Impulso, su último EP y sobre la inspiración que llegó en medio de la pandemia. Además opinó sobre los protocolos del gobierno para los conciertos presenciales.

Si ya de por sí es muy difícil ser un artista en el país, la pandemia lo ha convertido en una tarea casi imposible. ¿Cómo ha hecho Laguna Pai para hacerle frente a la COVID-19?

No me gusta mucho entrar en la queja, pero sí es una situación que literalmente es casi inviable, porque como bandas y como empresas se depende al 100% de los conciertos y de la venta de merchandising, de los contratos corporativos, pero todo relacionado al show de la banda en vivo. Al no haber ese tipo de actividades, de hecho uno se queda con un 30% de los ingresos habituales. Sostener el proyecto con eso es casi inviable, pero de todas maneras se logra aguantar.

Hemos estado aguantando la situación, felizmente tenemos algunos ingresos de las descargas, streaming, regalías. Bueno con eso hemos estado persistiendo, pero la situación es complicada porque hay muchas personas involucradas a las bandas que se quedan en el aire. Eso es un poco duro para nosotros.

¿Cómo generaron ingresos económicos durante este tiempo?

Hemos estado haciendo en vivo todos los lunes, le pusimos ‘Los lunes por los nuestros’ y estuvimos pasando un sombrero virtual. Con la idea de seguir conectando con el público y para que la gente pueda contribuir con nosotros y poder pagarle a nuestro equipo, técnicos, toda la gente que está detrás de la banda.

Nos hemos estado concentrando en el contenido, pudimos grabar durante la primera parte de la pandemia. Lanzamos un EP que se llamó Impulso, que lo sacamos contra todo pronóstico y consejo, porque nos dijeron que no hagamos nada. Nos pareció importante porque las canciones hablan de temas precisos para la situación.

Ahora ya hemos comenzado a trabajar en la segunda parte, que se llamará Eterno con 5 temas. Es la continuación, la segunda parte y conceptualmente el complemento, porque tiene la idea de transmitir este concepto que hay cosas importantes en la vida que te dan ese ‘impulso eterno’ para salir adelante y para que la vida persista.

¿Crees que se ha perdido un poco la conexión con el público debido a la restricción de conciertos?

Yo sé que en estos tiempos hay una tendencia a explotar las plataformas digitales y disponer un poco más que antes de momentos de conexión al internet. Nosotros somos un poco más pegados a la antigua y tendemos un poco a mantener el perfil bajo, es lo que nos gusta. Nunca hemos pensado que se trata de nosotros, sino de la música.

Los temas sí los hemos promovido y hemos tratado de mantener el contacto virtual, pero no tan exagerado. Tocamos en un concierto virtual que se llamó Renace Fest y a mí personalmente también se me ha contratado para hacer presentaciones privadas por Zoom, lo cual también es un reto y te permite adaptarte a cosas nuevas.

¿Cómo ha cambiado el proceso creativo de Laguna Pai para la composición de sus temas?

No voy a mentir, a veces nos hemos estado reuniendo. Eso es elemental, trabajar desde casa con la música es un poco difícil. Yo sé que se hace hoy en día, pero hay una magia cuando se toca en vivo y cuando se ensaya todos juntos que no sucede de otra manera. Tomamos todas las precauciones del caso en los ensayos, pero las grabaciones las hemos trabajado casi igual que antes.

El proceso creativo sí ha variado, al inicio de la pandemia no se podía salir y eso como que motivó la mente y salieron un montón de temas, que finalmente se trabajaron en plena cuarentena. Salieron tres o cuatro temas del encierro. Hemos ido trabajando en equipo como siempre lo hemos hecho, pero adaptándonos a la situación.

Ya se ha comenzado a reactivar la industria, con los protocolos para los conciertos presenciales. ¿Ustedes acatarían estas disposiciones para volver con los shows en vivo?

Nosotros estamos esperando ansiosamente que se pueda para comenzar a tener presentaciones. Esas medidas, entiendo que haya gente que no les cuadre, porque no tienen mucho sentido.

Yo creo que si los conciertos son al aire libre, con un aforo y en un espacio abierto, no habría problema. Es más, nosotros siempre hemos promovido los conciertos al aire libre, somos una de las bandas pioneras en ese aspecto. Nos encanta, amamos tocar de día.

¿Te parece viable o rentable que se lleven a cabo de esta manera? Muchos artistas han dicho que no es conveniente económicamente.

Para muchas productoras sí es un poco inviable porque les quitas el aforo que es el ingreso principal y también limitas la venta de bebidas que aporta gran parte de las ganancias. Yo no sé mucho de eso, pero para el modelo de la industria no es rentable, pero eso no quiere decir que no se puedan cambiar algunas cosas.

De repente es momento para que las bandas aprendamos a trabajar con menos gente, como sucede en otros lugares. Creo que siempre va a ser mejor educar, promover, brindar información, capacitar, que prohibir, limitar y restringir. Sobre todo en un país donde el estado siempre ha estado ausente.

Las municipalidades en ves de prohibir eventos deberían facilitar espacios adecuados, brindar capacitaciones y dar información a las productoras para que realicen sus actividades de manera diferente. La industria musical debería promoverse, no aplastarse. Esa es mi opinión.

A nosotros nos gustaría tocar en parques, que la gente tome su distancia y sus medidas de precaución, pero que no falte la música. Los artistas sí nos podemos adaptar.

Durante las marchas por la democracia de noviembre se viralizaron videos de personas vitoreando las letras de algunas canciones de Laguna Pai. ¿Cómo se sintieron al ver que muchos jóvenes aún se siguen identificando con su mensaje?

Para mí es un honor y estoy bastante agradecido. Fue una grata sorpresa porque a veces pienso que escribo canciones porque tengo una necesidad personal y sin ningún otro interés, pero finalmente esas composiciones llegan a trasmitir un mensaje que nunca pudiste imaginar y que genera un cambio.

Que las canciones de Laguna Pai sean parte de este momento tan importante y tan profundo, fue bien bonito. Me atrevería decir que se nos activó de nuevo una especia de chispa. Nosotros hemos protestado siempre mediante las canciones, esa ha sido nuestra forma de protesta desde hace más de 10 años.

¿Qué planes tiene Laguna Pai para el 2021?

Generar full contenido, seguir componiendo y grabando. Ya que no se puede viajar ni hacer conciertos, queremos enfocarnos en sacar más temas. Luego de Eterno planeamos trabajar en otros temas que ya están en camino. Vamos a explorar algunas opciones virtuales para mantener un contacto audiovisual con el público, en esta época se puede explotar mucho eso.

