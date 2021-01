Luciana Fuster sobre trabajar en México: “Es probable que me vaya para allá”

¡Nuevas oportunidades! Luciana Fuster ha empezado el año de la mejor manera, pues ha revelado que tiene propuestas laborales fuera del país.

Tras su visita a México, donde realizó una gira por diferentes programas del país azteca, contó que recibió algunas ofertas para laborar allá.

Recientemente la chica reality se presentó en un programa de Telemundo donde contó detalles de sus planes para este año.

“Tuve una gira de medios en México y me fue súper bien por allá. De hecho, tengo un par de propuestas que las estoy evaluando, es muy probable que me vaya para allá. Estoy feliz haciendo lo que me gusta y siento que por fin estoy alcanzando.” Y luego añadió “a ver qué tal me sale” entre risas.

Por otro lado, Luciana Fuster también hablo sobre su tan sonado encuentro con Marc Anthony, en Miami.

“Las redes te conectan con gente de todos lados. Lo conocí por redes. Fue mi cumpleaños y me hicieron la sorpresa de llevar a Marc. No podía creerlo. Marc es un chiste. Es súper amable, es un amor”, expresó Luciana Fuster.

“Saqué un bote con mis amigos y, de pronto, llegó otro, y era Marc Anthony”, añadió la exintegrante de Esto es guerra.

Asimismo, se refirió a la foto que circuló en las redes sociales, donde aparece junto al intérprete de “Vivir mi vida” y los hermanos Montaner.

“Han sido reuniones separadas. Todos son muy buena onda. Estaba mucha gente. Conoces gente y vas creando lazos y amistades”, sostuvo.

