Lele Pons y Stefi Roitman son acusadas por maltrato animal

Lele Pons y Stefi Roitman emocionaron a sus seguidores con las recientes fotografías y videos de su esperado reencuentro. Sin embargo, todo los halagos para las populares influencers se transformaron en acusaciones de maltrato animal porque ambas se lucieron disfrutando en una piscina al lado de un pequeño cocodrilo con el hocico envuelto en cinta adhesiva negra.

El cantante puertorriqueño Guaynaa estuvo presente en la reunión al lado de su novia, por lo que también recibió fuertes acusaciones por no respetar la vida del animal.

La modelo argentina y futura esposa de Ricky Montaner utilizó su cuenta de Instagram para intentar explicar la situación con el cocodrilo y aseguró que lo ataron por precaución.

“Amigos, amigas. El lagarto está en excelentes manos. Es de una amiga de Lele que lo cuida desde que es un bebito en una zona donde el lagarto está en las mejores condiciones. Tiene la cinta en la boca por las dudas, porque no nos conoce. Y puede morder duro. Luego se la quitan”, escribió Roitman como leyenda de una fotografía de la intérprete de “Se te nota” con el reptil.

No obstante, Lele Pons se convirtió en tendencia rápidamente en las redes sociales, donde la acusaron junto con sus amigos y su novio por maltrato animal. “Esto es maltrato animal, esto no es legal y es horrible que personas públicas como Lele Pons y Stefi Roitman hagan virales y de público conocimiento esto, es tristísimo. Tener un animal para su diversión no está bien, 2021 y hay que explicarlo todavía”, fue la publicación de un internauta que se viralizó rápidamente.

