Flavia Laos alborotó las redes sociales al compartir inéditas fotografías de su infancia, en las que se luce al lado de su madre Patricia Urbina.

Por medio de su cuenta de Instagram, la actriz de Princesas abrió el baúl de los recuerdos de su familia y publicó una primera imagen de ella misma cuando disfrutaba del parque con su progenitora.

Flavia Laos comparte fotografías de su infancia. Foto: Flavia Laos Instagram

En una segunda instantánea Flavia Laos se mostró sentada sobre una tina y dando la espalda al mar. “Desde chiquita disfruto la playa”, escribió la también cantante.

La artista de 23 años sorprendió con el gran parecido a su progenitora, quien actualmente se ha convertido en influencer con más de 16.000 seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

Flavia Laos comparte fotografías de su infancia. Foto: Flavia Laos Instagram

Flavia Laos sufrió cuadro de estrés durante la cuarentena

Por medio de sus redes sociales, Flavia Laos detalló que sufrió un cuadro de estrés durante el periodo de aislamiento social obligatorio por la pandemia. La joven influencer aseguró que buscó ayuda profesional y ya se encuentra recuperada.

“Durante la cuarentena descubrí muchas cosas y sentimientos que no tenía idea que tenía guardados, me vino un cuadro de estrés muy fuerte y decidí llevar una terapia, la que me ha ayudado mucho hasta el día de hoy”, escribió la ex chica reality en sus historias.

“Ahora entiendo el porqué de muchos sentimientos y pensamientos, y sobre todo, sé cómo controlarlos o hacer que se vayan, si se sienten así no duden en buscar ayuda de algún profesional. No están ‘locos’ por estar con psicólogo, al contrario son personas que les harán ver la vida de otra perspectiva”, finalizó.

