Eduardo Yáñez agrede a reportero: “Tienes que guardar la distancia”

Eduardo Yáñez vuelve a protagonizar una escena de agresión contra un reportero. Esta vez, el actor mexicano insultó al periodista Gabriel Cuevas del programa Venga la alegría, por acercarle su micrófono luego de preguntarle si es cierto que pidió que despidan a Pablo Minor de la telenovela en la que iban a trabajar juntos.

“¿Que yo corrí a quién ‘brother’? O sea cómo creen que yo (...) ¿Yo tengo el poder de correr gente o de contratar gente? ¿Yo soy la empresa o qué les pasa conmigo? (...) La verdad me da igual, lo que me sorprende es que ustedes me lo pregunten, conociéndome a mí (...) Yo no tengo que desmentir nada. No me metan en sus chismes”, dijo el actor de 60 años antes de perder los papeles y golpear el micrófono del reportero.

“¡Pon tu micrófono por allá! Tienes que guardar la distancia, aleja tu micrófono, te lo digo de verdad ¿En qué ignorancia tuya no entiendes que tienes que guardar la distancia? Si ellos la guardan, por qué tú no”, continuó exclamando Eduardo Yáñez en medio de insultos y palabras soeces.

A través de sus redes sociales, Gabriel Cuevas hizo sus descargos y contó algunos aspectos de la situación que no se logran visualizar en las grabaciones. “Me toma él de la mano y le digo, ‘ay, me lastimas’ y me dice ‘quita tu micrófono porque no estás respetando la sana distancia’ y él ni siquiera tenía bien puesto el cubrebocas… Y de repente, cuando me avienta el micrófono, se los juro que dije, ‘no, tranquilo’. Cuando me empuja el micrófono, entra su relacionista público y me dice ‘deja de incomodarlo’”, contó el reportero.

