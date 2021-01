Cassandra Sánchez de Lamadrid responde si está embarazada de Deyvis Orosco

Cassandra Sánchez de Lamadrid finalmente reveló en sus redes sociales si se encuentra o no embarazada de Deyvis Orosco.

La hija de Jessica Newton realizó una serie de preguntas con sus seguidores en Instagram, en los que respondió a las interrogantes con Verdadero o Falso.

En medio de esta sesión, uno de los usuarios le consultó a la novia de Deyvis Orosco: “¿Es verdad que estás embarazada?”, a lo que ella, de manera tajante, contestó “¡Falso!”, con lo que dejó en claro que aún no está próxima a convertirse en madre.

Hace unos días, Rodrigo González dejó entrever en su programa Amor y fuego que Cassandra Sánchez de Lamadrid y Deyvis Orosco estaban esperando a su primer hijo.

Cassandra Sánchez y su saludo a Deyvis Orosco por Navidad

Cassandra Sánchez agasajó a Deyvis Orosco por Navidad con un romántico mensaje en el que expresó lo feliz y emocionada que estaba de poder compartir su vida con el cantante de cumbia.

“El regalo más lindo que le puedes dar a otra persona es tu amor incondicional, si hay algo que hemos aprendido este año es que las cosas materiales jamás reemplazarán el calor de un abrazo o la importancia de tener a alguien en quién apoyarte. Sin duda alguna, a mí me ha reafirmado que eres la persona que quiero a mi lado para toda la vida”, escribió en su Instagram.

Cassandra Sánchez de Lamadrid y su mensaje a Deyvis Orosco por Navidad. Foto: Cassandra Sánchez/ Instagram

Deyvis Orosco considera casarse en Collique y España

En diciembre del 2020, Deyvis Orosco confesó que considera casarse con Cassandra Sánchez de la Madrid en Collique y España, lugares especiales para ambos.

“Collique es mi cuna y el lugar donde he nacido, está además la alameda de mi padre y yo me siento orgulloso de donde vengo. Cassandra no olvida el día que la llevé al lugar donde crecí, rodeado de cerros. Yo soy parte de eso, es mi esencia”, expresó el artista.

Deyvis Orosco se confesó muy enamorado de su novia, Cassandra Sanchez De Lamadrid. Foto: Deyvisorosco Instagram

