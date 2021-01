Yo soy: ‘Armonía 10’ retó a ‘Víctor Manuelle’ con “Lágrima por lágrima”

La cumbia norteña llegó a Yo soy, grandes batallas durante la edición de este sábado 16 de enero, cuando los imitadores de la orquesta Armonía 10 ingresaron al set de Latina para retar al intérprete del cantante de salsa Víctor Manuelle.

Los miembros del jurado mencionaron los nombres de los intérpretes de Dyango y Robert Smith como sugerencia para el versus; no obstante, la ‘universidad de la cumbia peruana’ eligió al artista imitador de Víctor Manuelle.

La canción “Lágrima por lágrima” puso a bailar a los presentes en la edición del sábado 16 de enero. Por su parte, ‘Víctor Manuelle’ hizo lo propio con el tema “Tú volverás”.

Cabe recordar que el artista que encarna al salsero puertorriqueño estuvo envuelto en la polémica decisión de la jurado Maricarmen Marín, quien pidió que la silla de ‘consagrado’ “no tenga un ‘menos peor’ y que simplemente esté vacía hasta que llegue alguien que realmente ocupe ese lugar”.

Al término de la batalla, la ronda de evaluaciones inició con el comentario de Maricarmen Marín, quien esta vez disfrutó más de la presentación de Lui Galloso. “Te he sentido mucho más cómodo con esta canción, más tranquilo. No sé si porque no tenía tantos picos de agudos, que es lo que nos había jugado una mala pasada en las otras canciones, que no llegábamos correctamente a la nota. Estaban un poco tensas”, señaló.

Por otro lado, la cumbiambera precisó que el cantante de ‘Armonía 10’ desafinó en algunos momentos de la presentación y, pese a que disfrutó de la canción, el registro del artista es distinto al del fallecido músico Percy Chapoñay. Finalmente, la orquesta norteña no logró destronar al ‘Víctor Manuelle’ de su silla de ‘consagrados’ en Yo soy, grandes batallas.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.